Το πιο ασυνήθιστο Airbnb βρίσκεται στην Κρήτη: Κρεβάτια στον κήπο, ταβάνι τα αστέρια - Η ασύλληπτη βαθμολογία

Έμπνευση χρειάζεται και μεράκι. Αυτά φαίνεται πως τα διαθέτει η Γαβριέλλα Δαμιανάκη η οποία δημιούργησε το πιο ασυνήθιστο, παράξενο, αλλιώτικο airbnb που μπορεί να βρει κάποιος. Ιδανικό δε για το καλοκαίρι. Γι αυτό άλλωστε και η ονομασία του: «Καλοκαιρινό Κρεβάτι κάτω από τα Αστέρια».

Αυτό που θα δουν και θα βρουν οι επισκέπτες της στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου, είναι ότι ακριβώς περιγράφεται στον τίτλο: κρεβάτι κάτω από τα αστέρια. Έξω, στην αυλή, ανάμεσα σε δέντρα με ταβάνι τα αστέρια. Φυσικά δεν λείπει η απαραίτητη κουνουπιέρα.

Τα ευρύχωρα και ευάερα καταλύματα, απέχουν μόλις 100 μέτρα από τη θάλασσα και 13 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου.

Η ενοικίαση περιλαμβάνει ένα κρεβάτι queen-size, ένα μονό κρεβάτι, μια τουαλέτα, ένα ντους, δύο τζάκια και ένα σαλόνι, αλλά χωρίς οροφή. Μόνο τέσσερις τοίχοι ενός παλιού σπιτιού.

Σύμφωνα με το GreekReporter, η Γαβριέλλα Δαμιανάκη όταν επισκέφθηκε την Κρήτη, ερωτεύτηκε αμέσως τον μεσογειακό τρόπο ζωής: «Εντυπωσιάστηκα από τη φιλοξενία των ανθρώπων, τη γαλάζια θάλασσα και τα βουνά που φτάνουν τα 2500 μέτρα, με χιόνι μέχρι τον Ιούνιο. Και από το νόστιμο φαγητό».

Αποφάσισε να μετακομίσει στην Κρήτη και να ανακαινίσει τον οικογενειακό ξενώνα που έχτισε ο πατέρας της στα τέλη της δεκαετίας του 1970: «Δεν είχα ιδέα πόσο περιπετειώδης θα γινόταν αυτή η ιστορία. Από τότε, απολαμβάνω κάθε μέρα, ξεκινώντας με ένα φλιτζάνι καφέ και παρακολουθώντας την ανατολή του ηλίου στην παραλία».

Airbmb | Summer Bed under the Stars

Τι λένε οι επισκέπτες της

Όσο για το πώς το βρίσκουν οι επισκέπτες της; Η Λίγια, η οποία έμεινε εκεί πριν από αρκετά χρόνια, είπε ότι «ο ύπνος έξω μπορεί να φαίνεται άβολος, ειδικά αν υπάρχουν κουνούπια... ωστόσο, ήταν απίστευτο! Κοιμηθήκαμε τόσο καλά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με κουνούπια ή οτιδήποτε άλλο».

«Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα κοιμηθείτε έξω σε μια παλιά ταβέρνα, αλλά η εμπειρία είναι μοναδική και πραγματικά απολαυστική! Τι καλύτερο από το να ξυπνάτε με τον ήλιο και να νιώθετε τον άνεμο κατά τη διάρκεια του ύπνου σας!», λέει ο Ετιέν.

Η Μισέλ, η οποία επίσης έμεινε στο κατάλυμα, είπε ότι «η Γκαμπριέλα είναι πολύ φιλόξενη και φιλική. Δυστυχώς, το κρεβάτι μας δεν ήταν αυτό στην εικόνα, καθώς είχε μια μικρή στέγη από πάνω και δεν είχε κουνουπιέρα... Η τοποθεσία είναι πολύ ωραία, ακριβώς στην παραλία με όμορφη θέα στην ανατολή του ηλίου στην κορυφή του λόφου».

Η βαθμολογία του στο Airbnb αυτή τη στιγμή είναι 4.14 αστέρια και οι κριτικές του είναι θετικές.

Η βραδιά κοστίζει α 46 ευρώ.