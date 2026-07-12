Σκηνές που προκαλούν σοκ εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας στην Κρήτη, όταν οι αστυνομικές Αρχές κλήθηκαν να επέμβουν έπειτα από καταγγελία για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία.

Στο σημείο εντόπισαν μια 25χρονη Γερμανίδα σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, με εμφανή τραύματα που δεν της επέτρεπαν ούτε να μιλήσει ούτε να αναπνεύσει κανονικά. Λίγα μέτρα πιο πέρα βρισκόταν ο 19χρονος σύντροφός της, ο οποίος επίσης έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 25χρονη είχε χωρίσει τον περασμένο Φεβρουάριο από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση περίπου έξι χρόνια. Όπως φέρεται να κατέθεσε, η σχέση τους είχε σημαδευτεί από σοβαρά προβλήματα και περιστατικά βίας. Μετά τον χωρισμό, ο 27χρονος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να εκπαιδευτεί στο kick boxing, ενώ εκείνη προχώρησε τη ζωή της και ταξίδεψε στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τον νέο της σύντροφο, διαμένοντας σε ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα.

Αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι, όταν έκανε ηλεκτρονική παραγγελία φαγητού με προορισμό τη σουίτα 604 του ξενοδοχείου, ο πρώην σύντροφός της ενημερώθηκε για τη διεύθυνση.

Ο 27χρονος φέρεται να επιβιβάστηκε άμεσα σε πτήση για την Κρήτη. Αν και είχε κλείσει κατάλυμα για τετραήμερη διαμονή, μετέβη κατευθείαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η πρώην του. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισήλθε στον χώρο πηδώντας την περίφραξη της πισίνας και κατευθύνθηκε προς τη σουίτα.

Ο 19χρονος σύντροφός της προσπάθησε να τον αποτρέψει, όμως ο 27χρονος, που έχει εκπαιδευτεί στο kick boxing, φέρεται να τον χτύπησε και να τον ακινητοποίησε. Όταν ο νεαρός συνήλθε, άκουσε τις κραυγές της 25χρονης και έσπευσε να τη βοηθήσει, καθώς -σύμφωνα με τις καταγγελίες- δεχόταν βίαιη επίθεση από τον πρώην σύντροφό της.

Ο δράστης κατάφερε αρχικά να διαφύγει, ωστόσο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου τον εντόπισαν περίπου μία ώρα αργότερα, ενώ φερόταν να ετοιμαζόταν να αναχωρήσει, έχοντας ήδη τη βαλίτσα του μαζί.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί, μεταξύ άλλων, κακουργηματική δίωξη, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Από την πλευρά του, ο 27χρονος υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ότι δεν είχε πρόθεση να επιτεθεί στην πρώην σύντροφό του, αλλά επιθυμούσε μόνο να της μιλήσει, καθώς -όπως ισχυρίζεται- εκείνη είχε τερματίσει τη σχέση τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, χωρίς να του δώσει την ευκαιρία για μια τελευταία συζήτηση.

Παραδέχεται ότι εισήλθε παράνομα στον χώρο του ξενοδοχείου πηδώντας τον φράχτη της πισίνας, ωστόσο αρνείται ότι τη χτύπησε. Υποστηρίζει πως η 25χρονη γλίστρησε στον χώρο της πισίνας και έπεσαν μαζί στο έδαφος, επιμένοντας ότι ουδέποτε τη λάκτισε, όπως εκείνη καταγγέλλει.