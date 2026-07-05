Πιτσιρικάς από το Καστελόριζο «έπιασε» 162 λαγοκέφαλους και έσπασε κάθε ρεκόρ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου, με σκοπό την προστασία των ελληνικών θαλασσών και των δικτύων από τον επικίνδυνο ξενικό εισβολέα.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από την παιδική κατηγορία, όπου ένας νεαρός από το Καστελόριζο έπιασε 162 λαγοκέφαλους, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 158 ψαριών που κατείχε 15χρονος από το Παλαιό Φάληρο.

Το μέγεθος της απειλής: Σύμφωνα με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, ένας και μόνο θηλυκός λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά ετησίως.

Ο διοργανωτής του διαγωνισμού, Μιχάλης Καρποδίνης, τόνισε ότι η προσπάθεια αυτή είναι κρίσιμη, καθώς συμβάλλει έμπρακτα στην επιστημονική καταγραφή του προβλήματος και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.