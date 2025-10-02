Αιχμηρή κριτική για όσα είπε η εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι όσον αφορά την υπόθεση των Τεμπών, άσκησε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών.
Αφορμή για τον αυστηρό σχολιασμό του Νίκου Πλακιά στο X ήταν η δήλωση της εισαγγελέως πως «αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Τελωνείο του Πειραιά.
Ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη».
Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά
«Κοβεσι σήμερα: (Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο).
Ολα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε . Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε.
Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».
