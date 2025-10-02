Μενού

Πλακιάς: «Είτε μας κορόιδευαν για το λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη»

Σκλήρη κριτική του Νίκου Πλακιά για τις δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι όσον αφορά το λαθρεμπόριο στα Τέμπη.

Ο Νίκος Πλακιάς
Ο Νίκος Πλακιάς | Eurokinissi
Αιχμηρή κριτική για όσα είπε η εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι όσον αφορά την υπόθεση των Τεμπών, άσκησε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών.

Αφορμή για τον αυστηρό σχολιασμό του Νίκου Πλακιά στο X ήταν η δήλωση της εισαγγελέως πως «αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Τελωνείο του Πειραιά.

Ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Κοβεσι σήμερα: (Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο).

Ολα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε . Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε.

Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».

 

