Πλακιάς σε Μπέο: «Πάρε τον Τριαντόπουλο που γνωρίζει από μπαζώματα και πήγαινε να σβήσεις τα ονόματα στο Σύνταγμα»

Απάντηση στον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο ο οποίος κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από την πλατεία Συντάγματος έδωσε σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

«Ντροπή είναι να βγαίνεις και να λες ότι σου έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό, χωρίς καν να σκέφτεσαι αν ντροπιάζεις κάποιον, αν δεν γνωρίζεις κάτι, αν το κάνεις απλά για να σε προβάλουν τα ΜΜΕ», σημείωσε ο Νίκος Πλακιάς και πρόσθεσε μεταξύάλλων ότι «τα ονόματα είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Ρε Αχιλλέα Μπέο γιατί ζητάς βοήθεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πας να σβήσεις τα ονόματα στο Σύνταγμα; Πάρε τον φίλο σου τον Χρήστο Τριαντόπουλο που γνωρίζει από σβησίματα και μπαζώματα και πήγαινε. Δεν θα σε ενοχλήσει κανένας!

Εάν εσύ έχεις τα κότσια να σβήσεις έστω και ένα όνομα από τα 57 που είναι εκεί θα είναι θαύμα.

Λίγη προσοχή το τι λες πώς το λες και πώς το εκλαμβάνει ο καθένας μας.

Τα ονόματα είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της! Το τι είναι το καθήκον της δικαιοσύνης, ρώτα το στον φίλο σου τον Τριαντοπουλο που έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή.

Όσο για τα εκατομμύρια τουρίστες, όταν ενημερώνονται γιατί υπάρχουν τα ονόματα εκεί, μένουν άναυδοι.

Κοίταξε να ξεβρωμίσει ο Παγασητικός από την βρωμιά που έδιωξε εκατομμύρια τουρίστες, κι άσε το Σύνταγμα.

Ντροπή είναι να βγαίνεις και να λες ότι σου έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό, χωρίς καν να σκέφτεσαι αν ντροπιάζεις κάποιον, αν δεν γνωρίζεις κάτι, αν το κάνεις απλά για να σε προβάλουν τα ΜΜΕ.

Όσο για αυτά που λες, ότι είσαι έτσι και αλλιώς, μάλλον δεν έχεις καταλάβει ότι μάλλον είσαι αλλιώς!!!

Πάντως ευθύς δεν είσαι. Μάλλον το αντίθετο.

Κάποια ημέρα θα βρεθούμε, και εκεί θα δω αν μπορείς να αντικρίσεις έναν γονιό, και να τα πεις μπροστά του, όλα αυτά που λες τρία χρόνια τώρα».

Τι είχε πει ο Αχιλλέας Μπέος

Υπενθυμίζεται ότι ο Αχιλλέας Μπέος είχε δηλώσει για το αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί στην πλατεία Συντάγματος για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον σταθμό NEO 103,3 FM:

«Από που κι ως που ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί; [...] Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. [...] Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι.»