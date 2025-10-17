Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας και θείος θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την απόφαση του πρωθυπουργού για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ειδικότερα, απαντώντας σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος φέρεται να ανέφερε πως «τα ονόματα των 57 θυμάτων θα τα σβήσει ο καιρός», ο κ. Πλακιάς τόνισε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επιχειρεί να σβήσει τα ίχνη των αδικοχαμένων νέων.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Τα έσβησαν την πρώτη φορά με το έγκλημα των Τεμπών και ξανά, όταν πέταξαν τα λείψανά τους στο Κουλούρι».

Επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα καθίσω εγώ εκεί όρθιος όσο χρειαστεί. Θα μου κάνουν σωματικό έλεγχο να δουν αν έχω σπρέι επάνω μου; Άρα θα πάω και θα το γράψω και ας έρθει όποιος θέλει να με σταματήσει».

Διαβάστε ακόμα: Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν θα επιτρέπεται νέα αναγραφή ονομάτων, σπρέι και πανό»

«Τα ονόματα των παιδιών θα παραμείνουν ανεξίτηλα στις καρδιές μας», δήλωσε στο OPEN.

Σχολιάζοντας τη γενικότερη στάση της κυβέρνησης, ο κ. Πλακιάς ανέφερε πως έχει πλέον συνηθίσει τέτοιου είδους σχόλια και προσβλητικές δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη, υπογραμμίζοντας ότι «είναι όλοι τους περαστικοί».

Διαβάστε ακόμα: «Κλείνει το μάτι» στο συντηρητικό κοινό η ΝΔ: Το πλάνο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Αναφερόμενος τέλος στην αμφιλεγόμενη δήλωση του Βασίλη Φεύγα, Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αφορά μόνο όσους έπεσαν για την πατρίδα — και όχι τα θύματα των Τεμπών — ο κ. Πλακιάς απάντησε με λόγια που συγκλονίζουν:

«Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος· τα σκότωσε η πατρίδα».