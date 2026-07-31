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Πλάνα από τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα: Εικόνες από drones και το ελικόπτερο Πυροσβεστικής

Εικόνες από drones και το ελικόπτερο της Πυροσβεστικής έρχονται στη δημοσιότητα που δείχνουν τα πύρινα μέτωπα σε όλη την χώρα.

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φωτια βοιωτια
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Πλάνα από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και από drones για τις σημερινές πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στο Άργος, στη Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στο Ποικίλο Όρος και στη Σπάρτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι εικόνες από αέρος δίνουν την πλήρη εικόνα της κατάστασης στα μέτωπα που μαίνονται σε Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή Βοιωτίας, Άργος, Χινίτσα, Κομπότι Άρτας, Ποικίλο Όρος και Σπάρτη.

 

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν διαρκή επιτήρηση και συντονισμό των επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των φωτιών και να υποστηριχθούν οι δυνάμεις που είναι στο πεδίο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την επικράτεια συνεχίζουν την δύσκολη μάχη με τις φλόγες, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα.

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