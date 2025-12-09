Οι αγρότες από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν κάνει σαφές ότι δεν θα φύγουν από τα σημεία μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα και αυτό επιβεβαιώνεται από τα σχέδια τους για νέα μπλόκα και παρεμβάσεις τις επόμενες μέρες.

Ήδη σχεδιάζουν την παρέμβαση στο λιμάνι του Βόλου για αύριο Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, όπου θα κινηθούν και τρακτέρ από Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, Τρακτέρ από τις Μικροθήβες θα μεταβούν στο λιμάνι του Βόλου, περνώντας από το επιβατικό τμήμα του λιμανιού σε μια συμβολική διαμαρτυρία, και θα επιστρέψουν στην είσοδο του εμπορευματικού σταθμού, όπου θα πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός του τελωνείου, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η διάρκεια.

Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας για εκτίμηση της κατάστασης και προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων.

Αγρότες: Πότε θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη

Το Σάββατο, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα οριστεί η συντονιστική επιτροπή και θα καθοριστεί η ενιαία ατζέντα αιτημάτων προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα, μάλιστα, στη Δυτική Ελλάδα η συντονιστική επιτροπή έχει ήδη προγραμματίσει συνέλευση σήμερα στις 20:00 με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, ενώ για την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, κίνηση που αποτελεί την πρώτη επίσημη ανακοίνωση για αποκλεισμό του νευραλγικού αυτού σημείου.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα μπλόκα των αγροτών

Αν και σήμερα βγήκε εισαγγελική παρέμβαση για τα μπλόκα των αγροτών και την παρακώλυση των συγκοινωνιών, οι αγρότες είναι «ανυποχώρητοι» και αποφασισμένοι να «παραμείνουν στις θέσεις τους».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα τοποθέτησης εμποδίων σε δρόμους, αποκλεισμός λειτουργίας αεροδρομίων και απειλή αποκλεισμού λιμανιών, τα οποία συνιστούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τα άρθρα 290 έως 292 του Ποινικού Κώδικα.

Στην παραγγελία του τονίζεται ότι οι πράξεις αυτές διώκονται αυτεπάγγελτα και η αστυνομία οφείλει να προχωρεί σε άμεση προανάκριση χωρίς προηγούμενη εισαγγελική εντολή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος απώλειας αποδεικτικών στοιχείων ή δυσχέρεια στην απόκτησή τους στο μέλλον.

Μπλόκα και κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα

Στη Νίκαια Λάρισας οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι συνεχίζουν για ένατη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, με χιλιάδες τρακτέρ να παραμένουν παραταγμένα και την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αγρότες έχουν αποκλείσει το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ζητώντας απαντήσεις για τις επιδοτήσεις, τη λειψυδρία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ετοιμάζουν υπόμνημα με ιεραρχημένα αιτήματα και ζητούν άμεση συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του νησιού. Παράλληλα, αντιδρούν στην πληροφορία περί πιθανών ποινικών διώξεων, θεωρώντας τις προσπάθεια εκφοβισμού.

Στα Χανιά, οι αγρότες παραμένουν στο αεροδρόμιο με τις πτήσεις ωστόσο να διεξάγονται κανονικά.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για μέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στο αεροδρόμιο Χανιών | EUROKINISSI

Στην Ηλεία, το μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, όπου καθημερινά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου, συνεχίζοντας με συνέπεια τις κινητοποιήσεις τους.

Στη Λακωνία, θα στηθεί μπλόκο στην είσοδο της Σπάρτης (1ο χλμ. Σπάρτης – Τρίπολης), κάτω απ’ τη γέφυρα του Μορέα. Επίσης, θα γίνει νέα συγκέντρωση στο μπλόκο και αποκλεισμός του δρόμου (παλαιά εθνική Σπάρτης – Τρίπολης), την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 5 το απόγευμα.

Ακόμα, η Συντονιστική, γνωστοποιεί, ότι, έγινε νέα γενική συνέλευση για τα επόμενα βήματα. Η Συντονιστική, αναφέρει, ότι, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι και έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.