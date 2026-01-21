Πλημμύρες: Γιατί συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας κινδυνεύουν περισσότερο

Εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να πλήττουν μεγάλα τμήματα της χώρας, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας μετά από τη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας.

Γενική επιφυλακή του Πυροσβεστικού Σώματος, ενεργοποίηση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και κινητοποίηση κρίσιμων φορέων κοινής ωφέλειας επιχειρούν να προλάβουν τα χειρότερα.

