Πλημμύρες: Γιατί συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας κινδυνεύουν περισσότερο

Αυτές οι περιοχές στην Ελλάδα κινδυνεύουν περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Δρόμοι πλημμυρισμένοι από τις τελευταίες βροχές στην Αθήνα
Δρόμοι πλημμυρισμένοι από τις τελευταίες βροχές στην Αθήνα | Orange Press Agency
Εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να πλήττουν μεγάλα τμήματα της χώρας, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας μετά από τη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας.

Γενική επιφυλακή του Πυροσβεστικού Σώματος, ενεργοποίηση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και κινητοποίηση κρίσιμων φορέων κοινής ωφέλειας επιχειρούν να προλάβουν τα χειρότερα.

