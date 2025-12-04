Πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα από την κακοκαιρία Byron: Διακοπές κυκλοφορίας και μηνύματα από το 112

Προβλήματα δημιουργεί η κακοκαιρία Byron σε πολλές περιοχές, με πλημμύρες και διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μικροπροβλήματα προκλήθηκαν σε επαρχιακούς, κυρίως, δρόμους και σε ορισμένα χωριά της Ζακύνθου από τη συνεχή και κατά περιόδους έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή

Συγκεκριμένα κλειστός παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο κεντρικός δρόμος του Αλυκανά στον οποίο επιχειρούν μηχανήματα έργου, προκειμένου να τον δώσουν το συντομότερο στην κυκλοφορία. Κλειστός έμεινε για λίγη ώρα νωρίτερα η επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Βολιμών, στο ύψος της κοινότητας Κούκεσι.

Και στις δύο περιπτώσεις, που είναι ούτως ή άλλως προβληματικές, τα πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργήθηκαν από φερτά υλικά.

Άλλες περιοχές της Ζακύνθου, που παρουσιάστηκαν αντίστοιχα φαινόμενα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την Πολιτική Προστασία και της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου ήταν στον Πλάτανο στο Βανάτο, όπου υπήρχαν χαντάκια που γέμισαν φερτά υλικά, όπως και σε Καταστάρι, Σκουληκάδο και Λουλούδι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ειδικά στην περιοχή του Αγαλά έπεσαν 30 με 38 χιλιοστά βροχής, ενώ στο υπόλοιπο νησί, το ύψος της βροχής ήταν στα 20 με 22.

Πλημμύρα στη Ζάκυνθο | imerazante.gr

Ηράκλειο: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από την κακοκαιρία

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βροχοπτώσεις σημειώνονται από χθες το απόγευμα, στην Κρήτη που έχουν προκαλέσει προβλήματα κυρίως στα νότια της μεγαλονήσου, στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου.

Στα βόρεια της Κρήτης οι βροχοπτώσεις είναι ήπιες και δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, όμως στα νότια του νησιού, τα φαινόμενα είναι πιο έντονα με αποτέλεσμα να καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Στα Φέρμα Ιεράπετρας όπου τον περασμένο Ιούλιο η μεγάλη πυρκαγιά μετέτρεψε σε κρανίου τόπο την ευρύτερη περιοχή, η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο ο δρόμος έξω από τα χωριό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη τα φερτά υλικά και οι μεγάλες ποσότητες λάσπης που κατέβασε το νερό, είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις βροχές, το νηπιαγωγείο και λύκειο στον Κουτσουρά δεν λειτούργησαν σήμερα ενώ με απόφαση του δημάρχου θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Βιάννου επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου έκλεισε για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και αναμένεται να δοθεί προς χρήση μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Επιβατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου στο οποίο είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε στο κενό, όταν λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Φωτάκη, σε ένα στενό δρόμο, κάθετο στη λεωφόρο Δημοκρατίας, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του Ηρακλείου και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε πολίτης, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί αλλά και κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολεοδομίας του δήμου. Ο δρόμος έκλεισε με προστατευτικές μπάρες και σήμανση.

Στην οδό Σάκη Καράγιωργα, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Ηρακλείου, από τις βροχές προκλήθηκε πτώση τμήματος οικοδομής με αποτέλεσμα τα υλικά να βρεθούν στο δρόμο. Και σε αυτήν την περίπτωση η Δημοτική Αστυνομία με την Πολεοδομία απέκλεισαν το σημείο και ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες της οικοδομής για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν.

Τα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και κυρίως αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων.

Οι ιρλανδικές διαβάσεις έχουν κλείσει με ευθύνη των δήμων ενώ στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης επισημαίνονται τα εξής: «Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους και θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της Κρήτης σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και όλη την Κρήτη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Υπενθυμίζουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Ανοιχτά θα παραμείνουν, ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους αστέγους, τα Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, μέχρι τις 3 το μεσημέρι και το Πολύκεντρο Νεολαίας, μέχρι τις 9 το βράδυ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου «οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας ενημερώνουν ήδη τους αστέγους για τις παραπάνω επιλογές προσωρινής φιλοξενίας και προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα».

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν και τον Δήμο Ηρακλείου τις επόμενες ώρες, από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, αποφασίστηκε το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Νέα Αλικαρνασσό να παραμείνει σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ανοικτό προσφέροντας και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης των αστέγων.

Κατολισθήσεις στη Λακωνία

Επιπλέον, έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης και του Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στον Πλάτανο, του Γυθείου η έντονη βροχή έχει μετατρέψει σε χειμάρρους τους δρόμους του χωριού προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην περιοχή, ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες .

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων. Έχει κλείσει ο δρόμος από τη Σπάρτη προς Σκάλα στο χωριό Στεφανιά και ο δρόμος από Σπάρτη προς Γύθειο στο ύψος του Βασιλακίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν περίπου στις 3 το μεσημέρι και ισχυρή είναι η ανησυχία ότι τα ρέματα θα υπερχειλίσουν, προκαλώντας πλημμύρες. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο τον συντονισμό των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων.

Μήνυμα του 112 ήχησε πριν από λίγο καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα ορισμένοι δρόμοι να είναι δύσκολα προσβάσιμοι.

Μήνυμα από το 112 ήχησε για τον Ευρώτα καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.