Iσχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι έπληξε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη Μάνη, προκαλώντας μέσα σε λίγες ώρες εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

Η έντονη βροχόπτωση, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, έφερε μεγάλες ποσότητες νερού, με τις μετρήσεις να δείχνουν περίπου 140 τόνους νερού ανά στρέμμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Παράλληλα, μία γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός χτύπησε το αυτοκίνητό της.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Οίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλύπα, τα Κοκκάλα, την Έξω Νύμφη, τη Λάγια και το Πόρτο Κάγιο. Η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, κυρίως για οδηγούς που εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ χρειάστηκε να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς.

Στο Καραβοστάσι, μάλιστα, εγκλωβίστηκαν και επισκέπτες, καθώς η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της καλοκαιρινής τουριστικής κίνησης. Συνεργεία του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιχειρούσαν μέχρι αργά το βράδυ για την αποκατάσταση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Τραυματίστηκε γυναίκα από κεραυνό

Σοβαρό ήταν και το περιστατικό με μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε από έμμεσο χτύπημα κεραυνού ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη λόγω των πλημμυρών, ωστόσο γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να τη μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις.

Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες, με το ΕΚΑΒ, το νοσοκομείο, την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν το φαινόμενο ως ιδιαίτερα έντονο και πρωτόγνωρο για την εποχή.

«Δεν έχω συναντήσει ποτέ αυτό το φαινόμενο»

«Είμαι 66 χρονών άνθρωπος. Δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Εξαρχάκος, εξηγώντας ότι η Μάνη, μια κατεξοχήν άνυδρη και πετρώδης περιοχή, βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανή ορμή νερού, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Όπως ανέφερε, ο μηχανισμός του Δήμου προσπαθεί να αποκαταστήσει τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία, τόσο στις υποδομές όσο και στους δρόμους, ενώ τόνισε ότι θα χρειαστεί η συνδρομή της Πολιτείας για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.