Πλημμύρες στον Ενιπέα: Διακοπή δρομολογίων τρένων Λάρισα–Λειανοκλάδι και μεταφορά με λεωφορεία

Η Hellenic Train ανακοίνωσε την αναστολή της κυκλοφορίας των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα–Λειανοκλάδι, έπειτα από εντολή του Διαχειριστή Υποδομής.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα, που προκάλεσαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και επηρέασαν την υποδομή της γραμμής.

Στάση αμαξοστοιχιών και μεταφορά επιβατών

Η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα με 280 επιβάτες, παρέμεινε στον σταθμό Λάρισας, ενώ η IC50, με 350 επιβάτες από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, σταθμεύει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Μετά από οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας, τα δρομολόγια στο τμήμα που επλήγη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Οι επιβάτες της IC51 αναχώρησαν στις 09:15 από τη Λάρισα με λεωφορεία προς Λειανοκλάδι, όπου θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με τρένο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.