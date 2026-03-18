Πλήρωσαν «χρυσά» τα σπασμένα οι γονείς μαθητών: 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς σε νηπιαγωγεία

Σε μια κίνηση με σαφές παιδαγωγικό και οικονομικό μήνυμα προχώρησε ο Δήμος Θέρμης, καταφέροντας να εισπράξει το πλήρες ποσό για ζημιές που προκάλεσαν ανήλικοι σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Σύμφωνα με το typothes.gr, το συνολικό κόστος της αποκατάστασης ανήλθε στις 7.000 ευρώ, ποσό που κατέβαλαν εξ ολοκλήρου οι γονείς των υπαίτιων προκειμένου να αποφευχθούν οι δικαστικές περιπέτειες.

Η εξιχνίαση των δύο υποθέσεων ήρθε μετά από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης. Οι κάμερες ασφαλείας των σχολείων αποδείχθηκαν καθοριστικές για την ταυτοποίηση των εννέα συνολικά δραστών, όλοι μαυητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Δήμος Θέρμης αποκατέστησε άμεσα τις ζημιές, ωστόσο ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέλιος Αποστόλου, κάλεσε τους γονείς σε συνάντηση θέτοντας το δίλημμα: άμεση αποζημίωση ή άσκηση ένδικων μέσων. Οι γονείς αποδέχθηκαν την ευθύνη και το ποσό καταβλήθηκε ήδη στο δημοτικό ταμείο.

«Μας στεναχωρεί που μαθητές καταστρέφουν το "δεύτερο σπίτι" τους. Κινηθήκαμε με γνώμονα παιδαγωγικούς λόγους, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να απαιτήσουμε την κάλυψη των ζημιών από τις οικογένειες», δήλωσε ο κ. Αποστόλου.

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία των λειτουργιών διαμεσολάβησης που εφαρμόζει ο Δήμος, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των βίαιων συμπεριφορών στη σχολική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Οι δικογραφίες για τις δύο υποθέσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

