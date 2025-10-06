Λίγο πριν τις 05:00 το απόγευμα της Δευτέρας προσγειώθηκε στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση που μετέφερε τους Έλληνες ακτιβιστές και τη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι οποίοι συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο Αλληλεγγύης για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla) με απώτερο σκοπό την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πλήθος κόσμου, με πανό, λουλούδια, σημαίες της Παλαιστίνης και κεφίγια συγκεντρώθηκαν από νωρίς στο αεροδρόμιο, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στους ακτιβιστές, τα πλοία των οποίων αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ προτού φτάσουν στη Γάζα.

Greta Thunberg expected to arrive in Greece after detainment https://t.co/q64KjsHS3E — Reuters (@Reuters) October 6, 2025

Υποδοχή του Global Sumud Flotilla | Eurokinissi

Υποδοχή του Global Sumud Flotilla | Eurokinissi

Υποδοχή του Global Sumud Flotilla | Eurokinissi

Διαδηλώτρια στο Βενιζέλος για το Global Sumud Flotilla | Eurokinissi

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν, με προορισμό την Αθήνα, για τον ασφαλή επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών του Global Sumud Flotilla.

Στην ίδια πτήση θα επιβιβαστεί και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, όπως επιβεβαίωσαν οι διοργανωτές της Global Sumud Flotilla σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με το Ynet, το κόστος της πτήσης θα καλυφθεί από την Ελλάδα, ενώ αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούν και άλλες χώρες. Η Σλοβακία οργανώνει πτήση για την επιστροφή 10 πολιτών της, ενώ, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τη Δευτέρα θα απελαθούν επίσης 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί ακτιβιστές.

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ ανέφερε: «Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα αναχωρήσει ειδική πτήση από το κοντινό αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Αθήνα την ίδια ημέρα».

Οι ακτιβιστές της πρωτοβουλίας επιβεβαίωσαν ότι η Τούνμπεργκ αναμένεται να αποφυλακιστεί και να ταξιδέψει μαζί με τους Έλληνες συμμετέχοντες, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση επαναπατρισμού.