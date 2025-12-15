Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το πλοίο ελληνικών συμφερόντων που εντοπίστηκε στον Πειραιά με πάνω από έναν τόνο κοκαΐνη, πίσω από την οποία βρίσκεται διεθνές κύκλωμα.

Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις, και ακόμη πέντε κρατούνται στη Γαλλία καθώς το σκάφος ρυμουλκεί από τον Ατλαντικό Ωκεανό εδώ και δύο ημέρες το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, που συνδράμει στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, αναφορικά με τις συλλήψεις στην Ελλάδα, έχουν γίνει στην Κατερίνη, την Θήβα και την Αθήνα

Μάλιστα, συνελήφθη και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, που φέρεται να είναι παλιός γνώριμος των αρχών, παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας, που είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ το 2004 που μετέφερε πέντε τόνους κοκαΐνης.

Πειραιάς: Περνούσε τον Ατλαντικό η κοκαΐνη

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.