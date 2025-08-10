Πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή

Δύο χρόνια μετά τον τραγικό χαμό του 11χρονου Χρήστου Σταμούλη (γιου του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη) στην παραλία Πλάκα των Φούρνων Κορσεών -μία νέα τραγωδία εξελίχθηκε σήμερα στο μικρό νησί.

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή που παραθέριζε στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου έχασε τη ζωή της από πνιγμό, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες η ηθοποιός παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά και η φίλη της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ζήτησε βοήθεια από τους ντόπιους.

Σοφία Σεϊρλή: Η τραγική ειρωνεία

Το νησί του Αγίου Μηνά βρίσκεται απέναντι από την παραλία Καμάρι σε μεγάλη θαλάσσια απόσταση και είναι το νησί στο οποίο βαφτίστηκε το πρώτο παιδί που γεννήθηκε με την πρωτοβουλία HOPEGenesis για την ανάσχεση και αντιστροφή του δημογραφικού.

Η θάλασσα εκεί έχει ισχυρά ρεύματα και σήμερα σε όλο το Αιγαίο φυσούσαν ισχυροί άνεμοι.

Δυστυχώς, η διάσχιση μιας τέτοιας απόστασης κολυμπώντας από έναν άνθρωπο προχωρημένης ηλικίας και μάλιστα μόνο του χωρίς να έχει κάποιον για παρέα απέβη ολέθρια απόφαση.

Επιπλέον, αποτελεί εξαιρετικά τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι και οι δύο πνιγμοί, της ηθοποιού και σεναριογράφου Σοφίας Σειρλή σήμερα και πριν από δύο χρόνια το 2023, του Χρήστου Σταμούλη στην παραλία Πλάκα δίπλα στο λιμάνι έγιναν την ίδια ακριβώς μέρα, την 10η Αυγούστου. Και σαν να μην έφτανε η τραγική σύμπτωση της ημερομηνίας υπάρχει άλλη μία σύμπτωση, καθώς και το παιδί που χάθηκε το 2023 και γυναίκα που χάθηκε σήμερα ανήκαν στην μεγάλη καλλιτεχνική οικογένεια των ελλήνων ηθοποιών.

Σοφία Σεϊρλή: Το χρονικό με τον Χρήστο Σταμούλη

Ο μικρός Χρήστος είχε βρεθεί το απόγευμα της 10ης Αυγούστου λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το πανηγύρι της Θύμαινας, το οποίο ακυρώθηκε σε ένδειξη πένθου. Το σώμα του φαινόταν μπλεγμένο με κάποια δίχτυα στον βυθό της θάλασσας, ωστόσο το παιδί πνίγηκε το μεσημέρι και αργότερα το κορμάκι του παρασύρθηκε από τα κύματα και μπλέχτηκε στα δίχτυα και στα σχοινιά ενός Ρενέ Τζόυ. Η πιθανότερη εκδοχή ήταν να είχε πέσει στο νερό και να έκανε μακροβούτια έχοντας προηγουμένως φάει, οπότε πιθανώς υπέστη αναρρόφηση.

Αυτά τα τραγικά συμβάντα, μπορούν να αποφευχθούν εφόσον ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών: Δεν πρέπει να πέφτουμε ποτέ στο νερό και να κολυμπάμε φαγωμένοι και φυσικά δεν πρέπει να μπαίνουμε στη θάλασσα αν έχουμε προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ.

Για όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας επιβάλλεται να κολυμπάμε πάντα παράλληλα με την ακτή και όχι κάθετα, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και να έχουμε πάντα κάποιον φίλο ή κάποια φίλη μαζί για παρέ, όταν είμαστε στο νερό.

Ειδικά οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει πάντα όταν κολυμπούν να έχουν παρέα να μην είναι μόνοι τους, να μην διασχίζουν διαύλους γιατί μπορεί να τους χτυπήσει κάποιο διερχόμενο σκάφος, να μην υποτιμούν τη θάλασσα και την δύναμη των ρευμάτων και να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους ακόμα κι αν είναι απολύτως υγιείς.