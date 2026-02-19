Μενού

ΠΟΕΔΗΝ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στα νοσοκομεία στις 19 Μαρτίου

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στα δημόσια νοσοκομεία στις 19 Μαρτίου προχωράει η ΠΟΕΔΗΝ. Τοπικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα από τις 9 έως τις 18 Μαρτίου

Newsroom
ΠΟΕΔΗΝ
Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ | In Time / Δημήτρης Περιστέρης
Aπό 9 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία θα πραγματοποιούν τοπικές μορφές δράσης σε όλη τη χώρα, με βάση τις αποφάσεις των κατά τόπους σωματείων, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕΔΗΝ.

Παράλληλα, στις 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία και πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα στις 9πμ στο υπουργείο Υγείας, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Στις 19 Μαρτίου η απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ προβλέπει:

  • Για την Αττική Στάση Εργασίας 8-3μμ.
  • Για την Περιφέρεια 24ωρη απεργία.

Όπως αναφέρει η oμοσπονδία των υγειονομικών:

«Διεκδικούμε:

  • Αύξηση μισθών
  • Ένταξη στα ΒΑΕ
  • Μονιμοποίηση Συμβασιούχων
  • Έξω οι Εργολάβοι από τα Νοσοκομεία.
  • Επαρκή Στελέχωση, χρηματοδότηση
  • Έκδοση Οργανισμών με βάση τις προτάσεις των Σωματείων
  • Αποσύνδεση διασυνδεόμενων Νοσοκομείων σε ξεχωριστά ΝΠΔΔ».

