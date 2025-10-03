Ποια χρονιά είχε γραφτεί ο παλαιότερος αιώνιος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο

Μέσα στο «σούσουρο» που επικρατεί για τις διαγραφές στα Πανεπιστήμια, ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως εξορθολογισμό της διοίκησης, αν και δεν συνιστά λογιστικό ή οικονομικό πρόβλημα για τα ελληνικά ιδρύματα, μάθαμε σήμερα ποιος είναι ο πρεσβύτερος αιώνιος φοιτητής.

Και θα σας δώσουμε πρώτα ένα στοιχείο: Λίγα χρόνια ακόμα, και τα εισαγωγικά θα πλεόναζαν, αφού ο εν λόγω φοιτητής θα είχε πράγματι γίνει αιώνιος. Τη σχετική πληροφορία έδωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

«Υπάρχει στοιχείο που αναφέρει ότι ο παλαιότερος μη ενεργός, είχε εγγραφεί σε πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1935», είπε. Αυτό σημαίνει πως ο εν λόγω θα είχε γεννηθεί, με βάση την τυπική ηλικία εισαγωγής, το 1917 - 1918.

«Δεν δινόταν η δυνατότητα ή το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να έχουμε έναν εξορθολογισμό», σχολίασε ο υφυπουργός.