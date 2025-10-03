Μενού

Ποια χρονιά είχε γραφτεί ο παλαιότερος αιώνιος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο

Ο μεταφορικά αιώνιος φοιτητής κόντευε να κλείσει κυριολεκτικά αιώνα.

Reader symbol
Newsroom
Πανεπιστήμιο Αθήνας
Η είσοδος του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Μέσα στο «σούσουρο» που επικρατεί για τις διαγραφές στα Πανεπιστήμια, ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως εξορθολογισμό της διοίκησης, αν και δεν συνιστά λογιστικό ή οικονομικό πρόβλημα για τα ελληνικά ιδρύματα, μάθαμε σήμερα ποιος είναι ο πρεσβύτερος αιώνιος φοιτητής.

Και θα σας δώσουμε πρώτα ένα στοιχείο: Λίγα χρόνια ακόμα, και τα εισαγωγικά θα πλεόναζαν, αφού ο εν λόγω φοιτητής θα είχε πράγματι γίνει αιώνιος. Τη σχετική πληροφορία έδωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

«Υπάρχει στοιχείο που αναφέρει ότι ο παλαιότερος μη ενεργός, είχε εγγραφεί σε πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1935», είπε. Αυτό σημαίνει πως ο εν λόγω θα είχε γεννηθεί, με βάση την τυπική ηλικία εισαγωγής, το 1917 - 1918.

«Δεν δινόταν η δυνατότητα ή το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να έχουμε έναν εξορθολογισμό», σχολίασε ο υφυπουργός.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ