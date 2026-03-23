Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την 25η Μαρτίου; Τι ισχύει με τις μεγάλες αλυσίδες

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 2026 αποτελεί υποχρεωτική αργία, γεγονός που τροποποιεί σημαντικά τη λειτουργία της αγοράς και ειδικότερα των καταστημάτων τροφίμων. Όπως κάθε χρόνο, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα κρατήσουν κλειστά τα καταστήματά τους.

Συγκεκριμένα, κατεβασμένα ρολά θα έχουν όλη την ημέρα τα καταστήματα των αλυσίδων:

Σκλαβενίτης

ΑΒ Βασιλόπουλος (εταιρικά)

Γαλαξίας

Μασούτης

My market (εταιρικά)

Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά

Για όσους χρειαστούν ψώνια της τελευταίας στιγμής ανήμερα της εθνικής εορτής, τη λύση θα δώσουν τα μικρότερα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα ευκολίας (convenience stores) και όσα λειτουργούν με τη μέθοδο δικαιόχρησης (franchise).

Ειδικότερα, κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν:

Τα καταστήματα της αλυσίδας Ok! Markets.

Τα καταστήματα AB Shop & Go (franchise).

Τα My market Local (franchise).

Τοπικά mini markets, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία.

Τι ισχύει με το ωράριο λειτουργίας

Επειδή τα καταστήματα που θα ανοίξουν λειτουργούν κυρίως ως franchise, το ωράριό τους δεν είναι ενιαίο και εξαρτάται από την πολιτική της εκάστοτε διεύθυνσης.

Τα περισσότερα ανοίγουν τις πόρτες τους μεταξύ 07:30 και 08:00 το πρωί. Ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα, τα ρολά κατεβαίνουν από τις 22:00 έως και τις 23:00 το βράδυ.

Επειδή μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμα και σε καταστήματα της ίδιας αλυσίδας (π.χ. μεταξύ δύο διαφορετικών AB Shop & Go), συνιστάται να προηγηθεί ένα τηλεφώνημα στο τοπικό σας κατάστημα πριν το επισκεφθείτε, ώστε να αποφύγετε την ταλαιπωρία.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας (25η Μαρτίου) δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους.