Στην Ελλάδα η Τέιλορ Σουίφτ: Πλάνα από γαμήλιο πάρτι πασίγνωστου αθλητή στην Αθήνα

Η πολυαγαπημένη τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, στην Αθήνα στα Νότια Προάστια. Η αφιξή της έγινε υπό άκρα μυστικότητα και η ίδια δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής κανένα στιγμιότυπο στα social media.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Καλημέρα Είπαμε», στην ΕΡΤ, ην ούμερο ένα τραγουδίστρια βρίσκεται στη χώρα μας για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, του Ελληνοαμερικάνου αθλητή του ράγκμπι.

Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν στη λίστα των καλεσμένων καθώς ο αρραβωνιαστικός της Τράβις Κέλσι, είναι επίσης αθλητής και συμπαίκτης του Γιώργου Καρλαύτη. Μάλιστα, σε πλάνα που έχουν διαρρεύσει φαίνεται στο γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού.

Παρευρισκόμενος του πάρτι, σύμφωνα με την εκπομπή, την περιέγραψε μάλιστα, ως «πολύ κουλ, χαμογελαστή και απλή»., ενώ η μεγαλύτερη εμπορικά σταρ στον κόσμο, φέρεται να χόρευε όλη τη νύχτα.