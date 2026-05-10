Με μπλούζα «όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» ο frontman των Gojira

Αν και τα βλέμματα εχθές στο ΟΑΚΑ, ήταν στραμμένα στους Metallica, εξίσου υπέροχο ήταν και το line up του συγκροτήματος με τους Gojira και τους Knocked Loose. Μάλιστα, ο Τζο Ντουπλαντιέ (Joe Duplantier) των Gojira τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή στο Ελληνικό κοινό.

Αυτό γιατί, ο forntman του γαλλικού heavy metal συγκροτήματος, φορούσε την μπλούζα της συνέλευσης «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων». Η συνέλευση αποτελεί μια συλλογικότητα κατοίκων, πολιτών και αλληλέγγυων της περιοχής των Εξαρχείων που δραστηριοποιείται ενάντια στην κατασκευή σταθμού της Γραμμής 4 του Μετρό στο συγκεκριμένο σημείο, επικαλούμενη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολεοδομικούς κινδύνους.

Η συνέλευση μάλιστα, ανήρτησε τον τραγουδιστή γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ο αγώνας για την πλατεία, ο αγώνας για τα Εξάρχεια δεν αφορά τα στενά όρια της γειτονιάς και της πόλης. Είναι κάτι πιο συνολικό. Είναι αγώνας για ζωή και ελευθερία».

Διαβάστε επίσης: Η νύχτα που οι Metallica πέρασαν από πάνω μας

Η ενέργεια του τραγουδιστή δεν προκαλεί έκπληξη. Ως γνωστόν, ο Τζο Ντουπλαντιέ ασχολείται ενεργά με τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό, υποστηρίζοντας την προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και υποστηρίζοντας οργανισμούς όπως ο Sea Shepherd.



Όλη η μπάντα μάλιστα, εστιάζει στον πολιτικό και κοινωνικό σχολιασμό ενώ πολλές είναι οι αναφορές τους σε συναυλίες για το Ισραήλ, κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη.