Το καλοκαίρι έκανε ήδη την εμφάνισή του, με τον υδράργυρο να «σπάει» το φράγμα των 30 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας ένα πρώιμο σκηνικό καύσωνα. Η ζέστη έγινε αισθητή από νωρίς το πρωί, πλήττοντας κυρίως τα αστικά κέντρα, αλλά και τις παραλιακές και βιομηχανικές ζώνες.

Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, η κατάσταση ήταν αποπνικτική. Η Σαλαμίνα οδήγησε την κούρσα της θερμοκρασίας καταγράφοντας 31.8°C, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν η Παραλία Ασπροπύργου με 31.1°C και το Χαροκόπειο στην Καλλιθέα με 30.8°C. Ακόμη και σε περιοχές όπως η Βάρη, η Βλυχάδα, το Πέραμα και τα Πατήσια, ο υδράργυρος ξεπέρασε σταθερά τους 30 βαθμούς.

Ωστόσο, η πραγματική «μάχη» με τη ζέστη δόθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, όπου οι θερμοκρασίες άγγιξαν σχεδόν τους 34°C, βάζοντας κυριολεκτικά «φωτιά» στα θερμόμετρα.

Για να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα των περιοχών που βρέθηκαν στην απόλυτη κορυφή πανελλαδικά, ακολουθεί η λίστα με τις υψηλότερες καταγραφές της ημέρας:

1. Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας: 33.7°C

2. Βέροια: 33.4°C

3. Γιαννιτσά: 33.4°C

4. Δίον Πιερίας: 33.1°C

5. Σίνδος Θεσσαλονίκης: 32.9°C

6. Χαλάστρα Θεσσαλονίκης: 32.9°C

7. Δένδρα Τυρνάβου: 32.7°C

8. Γυναικόκαστρο Κιλκίς: 32.6°C

9. Λαγκαδάς: 32.6°C

10. Σέρρες (Θέρμα): 32.3°C

Η καθησυχαστική πρόγνωση Κολυδά και ο μύθος του «θερμικού θόλου»

Παρά την απότομη και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας που προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες, ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εμφανίζεται ιδιαίτερα καθησυχαστικός, βάζοντας «φρένο» στα σενάρια για ακραία καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας.

Μέσα από τη λεπτομερή ανάλυσή του, ξεκαθαρίζει πως η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο κάποιου ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού συστήματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν πρόκειται να εγκλωβιστούν θερμές αέριες μάζες για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να δημιουργηθεί ο περιβόητος «θερμικός θόλος» (heat dome). Πρόκειται για το ίδιο ακραίο φαινόμενο που αυτή τη στιγμή καταρρίπτει ρεκόρ θερμοκρασιών στη Βορειοδυτική Ευρώπη, μετατρέποντας το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο σε καμίνι.

Αντίθετα, η χώρα μας επηρεάζεται πολύ πιο ήπια, καθώς βρίσκεται απλώς στα όρια αυτής της θερμής ζώνης. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, περνάμε σταδιακά σε μια πιο θερμή περίοδο – κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου – με τον υδράργυρο να κινείται μεν πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, αλλά χωρίς να διαμορφώνονται ανεξέλεγκτες συνθήκες ακραίου καύσωνα.