Ποινή φυλάκισης δύο ετών σε άνδρα που απειλούσε γυναίκες ότι θα δημοσιεύσει προσωπικές τους φωτογραφίες

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που απειλούσε γυναίκες στο διαδίκτυο ότι θα δημοσιεύσει προσωπικές τους φωτογραφίες, που απέκτησε παράνομα μέσω των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν δεν υπέκυπταν σε σεξουαλική συνεύρεση μαζί του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα περιστατικά σημειώθηκαν το 2019 σε περιοχή της Αττικής. Ο κατηγορούμενος προσέγγιζε αρχικά τις γυναίκες μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, αποστέλλοντας μηνύματα που περιείχαν διαδικτυακούς συνδέσμους.

Μέσω αυτών των συνδέσμων, όταν τα θύματα του έκαναν κλικ στα link, μπορούσε πλέον να υποκλέπτει τους κωδικούς πρόσβασης και να αποκτά παράνομα πρόσβαση στους λογαριασμούς τους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού αποκτούσε τον έλεγχο των προφίλ, έμπαινε στις συνομιλίες των γυναικών και εντόπιζε φωτογραφίες και μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με άλλα πρόσωπα. Τότε αποθήκευε προσωπικές φωτογραφίες που είχαν σταλεί στο παρελθόν σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Στη συνέχεια ζητούσε από τα θύματα να συναντηθούν μαζί του σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προκειμένου να συνευρεθούν ερωτικά, ενώ απειλούσε πως αν αρνιόντουσαν θα δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο τις προσωπικές φωτογραφίες που είχε αποκτήσει μέσα από τους λογαριασμούς τους.

Ωστόσο οι γυναίκες δεν υπέκυψαν στις απειλές και προχώρησαν σε καταγγελίες στις αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης.

Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών, κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων και απόπειρα παράνομης βίας.

Τα δικαστήρια των Αθηνών καταδίκασαν τον κατηγορούμενο πρωτόδικα αλλά και στο εφετείο σε ποινή φυλάκισης δύο ετών.