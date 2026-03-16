Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 22χρονο που έτρεχε με 179 χμλ/ώρα σε επαρχιακό δρόμο στη Θεσσαλονίκη

Ένας 22χρονος οδηγός, που συνελήφθη χθες, επειδή έτρεχε με 179 χλμ/ώρα σε επαρχιακό δρόμο του νομού Θεσσαλονίκης, καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή.

Το Δικαστικό Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη
Στιγμιότυπο από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης | Intime
Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, έλαβε 22χρονος οδηγός, που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα, επειδή έτρεχε με 179 χλμ/ώρα σε επαρχιακό δρόμο του νομού Θεσσαλονίκης, με όριο ταχύτητας τα 90 χλμ/ώρα.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο ίδιος στην απολογία του υποστήριξε ότι πήγαινε εσπευσμένα να βρει την αδελφή του στα Ιωάννινα, όταν εκείνη τον κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο, λέγοντας του ότι έπαθε κρίση πανικού.

Εκτός από την ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα.

