Ποινή κατ' οίκον περιορισμού 13 ετών για τον Γιάννη Ξυδάκη: Η βεντέτα με τον Κοκολογιάννη

Κατ΄ οίκον περιορισμό 13 ετών και 7 μηνών επέβαλε το βράδυ της Παρασκευής το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, στην Κρήτη, στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη, που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η δίκη αφορά στο περιβόητο ένοπλο επεισόδιο για βεντέτα, κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη, τον περασμένο Ιανουάριο, στην περιοχή των Μαλάδων Ηρακλείου. Στη διάρκεια των πυροβολισμών είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα και ένας 35χρονος εργαζόμενος.

Στον 79χρονο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου αλλά και ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Κατά την ΕΡΤ.

Κρήτη: Κλείνει το τελευταίο κεφάλαιο της βεντέτας

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, Μιχάλη Σφακιανάκη και Γιάννη Καραϊσκάκη, ο Γιάννης Ξυδάκης θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι του.

Όσον αφορά την σύζυγο του, που κατηγορούνταν για παθητική συνέργεια, το δικαστήριο την αθώωσε. Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του ηλικιωμένου σύμφωνα με το κατηγορητήριο και ομοίως την απαλλαγή της συζύγου του.

Ο Γιάννης Ξυδάκης είχε πυροβολήσει εναντίον του Στεφάνου Κοκολογιάννη, του οποίου ο αδελφός έχει καταδικαστεί για τον φόνο του γιου του, στη διάρκεια επεισοδίου στο χωριό τους Προφήτη Ηλία Ηρακλείου στις 24 Ιουνίου του 2012.

Στο δικαστήριο παρέστη ως μάρτυρας και περιέγραψε το σε βάρος του περιστατικό ο Στέφανος Κοκολογιάννης, αλλά επανέλαβε ότι για τον ίδιο το θέμα έχει λήξει και δεν επιθυμεί περαιτέρω δίωξη του ηλικιωμένου.