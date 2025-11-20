Ποινική δίωξη στη Δήμητρα Ματσούκα για τρία αδικήματα: Θα δικαστεί στο αυτόφωρο

Στη Δήμητρα Ματσούκα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για τρεις πράξεις μετά τη σύλληψή της, το βράδυ της Τετάρτης (19/11) στη Βουλιαγμένη.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, η ηθοποιός κατηγορείται για τα εξής αδικήματα: Της επικίνδυνης οδήγησης, της κυκλοφορίας οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και της οδήγησης από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός φέρεται να εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 97 χλμ. την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ με τις μετρήσεις να υπερβαίνουν το νόμιμο όριο.