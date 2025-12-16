Μενού

Ποινική δίωξη στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη: Οι κατηγορίες για το περιστατικό στο Χαλάνδρι

Ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης στο Χαλάνδρι. Ο ένας κατηγορούμενος, γιος του Μιχάλη Κατρίνη.

Ο Μιχάλης Κατρίνης
Ο Μιχάλης Κατρίνης πριν το debate ΠΑΣΟΚ | Eurokinissi
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης στο Χαλάνδρι, ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί ρητή δικάσιμος για την εκδίκαση της  υπόθεσης.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 16χρονο, γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΟΠΚΕ να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι, όπως αναφέρει το dikastiko.gr.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, ένας 15χρονος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο βρέθηκε να φέρει πάνω του κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους, απείθεια και οπλοφορία, ανάλογα με την περίπτωση.

