Μιχάλης Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη»

Έξι ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στο Χαλάνδρι, μεταξύ των οποίων και ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, για παράνομη και επικίνδυνη οδήγηση.
Ο βουλευτής τοποθετήθηκε στα κοινωνικά[ δίκτυα για το περιστατικό, καθώς ο γιος του οδηγούσε το όχημα: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.
Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση», δήλωσε.
Χαλάνδρι: Το χρονικό της σύλληψης
Σήμερα, λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα (16/12), στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσογείων, οι έξι ανήλικοι εντοπίστηκαν να οδηγούν με μεγάλη ταχύτητα, να μπαίνουν παράνομα σε μονόδρομο και να παραβιαζουν φωτεινό σηματοδότη, όπως είναι γνωστό μέχρι στιγμής.
Μετά από καταδίωξη που πραγματοποίησε η ομάδα της ΟΠΚΕ, κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα και κατά τη διενέργεια ελέγχου οι αστυνομικοί συνειδητοποίησαν πως ο οδηγός ήταν γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ένας από τους επιβάτες του οχήματος, επίσης ανήλικος έφερε πάνω του μαχαίρι, το οποίο κατασχέθηκε από τις αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του 16χρονου έχει σχηματισθεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση ενώ συνελλήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.
