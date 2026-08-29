Ποιος ήταν ο αναισθησιολόγος που βρέθηκε νεκρός στο Μεσολόγγι: Αναμένονται οι τοξικολογικές

Θλίψη επικρατεί σήμερα (29/8) στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, μετά την είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο 48χρονου αναισθησιολόγου.

Ο λόγος για τον Ερρίκο Τσιαγγούρη, ο οποίος υπηρετούσε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου τα τελευταία περίπου τρία χρόνια. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 8χρονου παιδιού. Όπως αναφέρουν τοπικές ιστοσελίδες, πρόκειται για έναν αφοσιωμένο γιατρό, ευσυνείδητο επιστήμονα, που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει κομμάτι της καθημερινότητας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου και το στήριζε με όλες του τις δυνάμεις.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που, ακόμη και εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου του, ανταποκρινόταν σε έκτακτα περιστατικά όταν συνάδελφοί του χρειάζονταν τη συνδρομή του.

Το νοσοκομείο Μεσολογγίου, σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Τα Δ.Σ. των Νοσοκομείων Αγρινίου και Ιεράς Πόλως Μεσολογγίου πενθούν για τον χαμό του».

Μεσολόγγι: Το χρονικό της τραγωδίας

Ο γιατρός βρέθηκε νεκρός το πρωί στο δωμάτιο εφημερίας του νοσοκομείου Μεσολογγίου από συνάδελφό του, η οποία είχε πάει να τον αντικαταστήσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν ήταν γνωστό να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.