Σοκ και απέραντη θλίψη επικρατεί στην υγειονομική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου μετά τον αδόκητο χαμό ενός 48χρονου γιατρού αναισθησιολόγου. Ο γιατρός βρέθηκε νεκρός το πρωί στο δωμάτιο εφημερίας του νοσοκομείου Μεσολογγίου από συνάδελφό του, η οποία είχε πάει να τον αντικαταστήσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο 48χρονος, ο οποίος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 8χρονου παιδιού, κάλυπτε κανονικά την εφημερία του νοσοκομείου το προηγούμενο βράδυ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να φως η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Το τραγικό περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης, καθώς στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν μόλις δύο αναισθησιολόγοι, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης (burnout) που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στο ΕΣΥ.

Σε ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Γιαννακός αναφέρει:

«Θρήνος στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. 48 χρόνος συνάδελφος αναισθησιολόγος που ήταν σε εφημερία βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας από συνάδελφό του που πήγε να τον αντικαταστήσει. Παντρεμένος με ένα μικρό παιδί 8 ετών. Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Χθες βράδυ κανονικά συμμετείχε στο πρόγραμμα της εφημερίας και το πρωί η συνάδελφος τον βρήκε νεκρό κάτω από το κρεβάτι στο δωμάτιο εφημερίας. Θα γίνει νεκροψία νεκροτομή. Πάντα όμως η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση. Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του νοσοκομείου Μεσολογγίου».