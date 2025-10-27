Μενού

Πολάκης για κηδεία Σαββόπουλου: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε»

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για την κηδεία του Διονύση Σαββάπουλου που προκαλεί αντιδράσεις.

sabbopoylos
Διονύσης Σαββόπουλος | NDP Photos
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απουσία πολιτικών αρχηγών, ιδιαίτερα από τον αριστερό χώρο, από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη να παρεμβαίνει μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτηση στο Facebook, ο κ. Πολάκης σχολίασε μεταξύ άλλων:

«Γιατί δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου, λέει...
Βρε ουστ από δω, διεφθαρμένοι, των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ!
Καλά κάναμε και δεν πήγαμε! Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε.
Γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα!».

Η ανάρτηση του βουλευτή έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον δημόσιο διάλογο.

