Πώληση αλκοόλ και καπνικών σε ανηλίκους: Οι κυρώσεις στους επιχειρηματίες - «Ακόμα και ανάκληση άδειας»

Ανακοινώθηκαν εχθές (20/11) από την κυβέρνηση τα νέα μέτρα και ψηφιακά εργαλεία με φόντο την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους και σήμερα η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου διευκρίνησε τι θα πρέπει να προσέχουν οι επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε: «Ουσιαστικά με αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τα αρμόδια υπουργεία, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον για τις επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν αυτά τα προϊόντα αλκοόλ και καπνικά προϊόντα, στο ότι δεν μπορούν να διαπιστώσουν την ανηλικότητα ή μη.

Ουσιαστικά με όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορούν εύκολα οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αρχικά των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νωρίτερα να μπαίνουν σε συγκεκριμένη πλατφόρμα στο gov.gr και να ανακοινώνουν ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια ιδιωτική εκδήλωση.

Και φυσικά θα μπορούν να διαπιστώνουν οι υπάλληλοι των καταστημάτων την ηλικία των παιδιών μέσω του σκαναρίσματος, διότι θα υπάρχει συγκεκριμένο barcode στην εφαρμογή που ανέφεραν οι αρμόδιοι υπουργοί, χωρίς να τίθεται θέμα για τα προσωπικά δεδομένα.

Δημογλίδου: «Από το καλοκαίρι έχουμε κάνει περισσότερους από 34.000 ελέγχους»

Και συμπλήρωσε «Όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν θα μπορεί κανείς να έχει τη δικαιολογία στο ότι δεν μπορεί να ελέγξει την ανηλκότητα ή μη.

Από κει και πέρα, οι συναρμόδιοι φορείς, όπως και η Ελληνική Αστυνομία, διότι με την καινούργια νομοθεσία πραγματοποιούμε και εμείς ελέγχους με άλλους συναρμόδιους φορείς, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν ελέγχους καθημερινά και να γνωρίζετε ότι από το καλοκαίρι, από τις 07/07 μέχρι και 31/11 η αστυνομία μόνη της, χωρίς τους συναρμόδιους φορείς, διότι έχουμε κάνει κοινούς ελέγχους με άλλα υπουργεία, έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 34.000 ελέγχους, διευκρινίζω, όχι μόνο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά σε οποιοδήποτε κατάστημα μπορεί να πουλά τέτοια προϊόντα, καπνικά προϊόντα και αλκοόλ».

Έλέγχοι σε επιχειρήσεις: Τι ισχύει για τους παραβάτες

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ εξηγεί ότι μέσω gov.gr και μέσω kidsWallet θα μπορούν να διαπιστώνουν αν ένας πελάτης έχει την ηλικία που προβλέπεται για να εισέλθει σε ένα κατάστημα.

«Αυτό θα γίνεται διότι είναι υποχρέωσή τους με την καινούργια νομοθεσία. Θα γίνονται έλεγχοι και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Ότι η υποτροπή σε αυτά τα αδικήματα, σε αυτή τη νέα νομοθεσία που ήρθε το καλοκαίρι και ψηφίστηκε στο Υπουργείο Υγείας, οδηγεί ακόμα και σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος και πρέπει να το γνωρίζουν αυτό οι επιχειρήσεις.

Απλώς θα είναι πολύ πιο εύκολος ο έλεγχος για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά τα καταστήματα και δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία. Και δεν θα χρειάζεται να επιδεικνύουν το έγγραφο της ταυτότητας ώστε να γίνει ταυτοπροσωπία».

