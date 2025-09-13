Πολίτης τσακώνεται με στέλεχος Λιμενικού για κομπίνα Ρομά: Παρέμβαση Κικίλια για το περιστατικό

«Προσοχή, επιτήδειοι προσποιούνται πως χάλασαν οι υαλοκαθαριστήρες σας και ζητάνε υπέρογκα πόσα αφού σας τους αλλάξουν. Πιέζουν κυρίως γυναίκες οδηγούς που είναι μόνες» αναφέρει σε ανάρτησή του ένας πολίτης που βρισκόταν στο Πορθμείο της Αρκίτσας στη Φθιώτιδα.

Ο Δημήτρης Σαββίδης που έδωσε δημοσιότητα στο περιστατικό αναφέρει τα εξής: «Μια οργανωμένη ομάδα επιτήδειων στήνει καθημερινά παγίδες στους οδηγούς. Με ταχυδακτυλουργικό τρόπο τοποθετούν ένα καπάκι στον υαλοκαθαριστήρα και το παρουσιάζουν ως δήθεν χαλασμένο εξάρτημα. Στη συνέχεια πιέζουν επίμονα να αλλάξουν οι ίδιοι τους υαλοκαθαριστήρες, και αφού το κάνουν, ζητούν 60 ευρώ. Ένα ζευγάρι που τους κοστίζει 5 ευρώ στο σούπερ μάρκετ οταν 25 ευρώ κοστίζει επώνυμης εταιρείας, το πουλάνε σαν χρυσάφι.

Η τακτική τους είναι πάντα η ίδια: εκμεταλλεύονται την πίεση της στιγμής, τον συνωστισμό κατά τη φόρτωση του φέρι, τα κορναρίσματα από τα αυτοκίνητα που περιμένουν πίσω. Έτσι, οι οδηγοί – συχνά γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες – καταλήγουν να πληρώνουν, απλώς για να γλιτώσουν από την αμηχανία και την πίεση.

Άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά στο φέρι μαρτυρούν ότι βλέπουν το σκηνικό να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Μου είπαν πως πολλές φορές χρειάστηκε να παρέμβουν παριστάνοντας τους περαστικούς για να σώσουν κάποια γυναίκα από τον εκβιασμό.

Ακόμα και η αστυνομία, παρούσα σε παρόμοιο περιστατικό, αρκέστηκε να παρακολουθεί, με τη δικαιολογία ότι «πρόκειται για ευαίσθητη κοινωνική ομάδα» και δεν μπορεί να επέμβει. Αυτά ήταν τα ακριβή λόγια τους.

Και τότε αναρωτιέται κανείς: Πώς γίνεται στην Ελλάδα του 2025 να μπορεί ο καθένας να εξαπατά ανενόχλητος, να πουλάει παράνομα χωρίς αποδείξεις και φόρους, και η αστυνομία να σφυρίζει αδιάφορα; Πώς γίνεται να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου η ανομία βαφτίζεται ανοχή και η δικαιοσύνη κλείνει τα μάτια;».

Η παρέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και κατόπιν εντολής του Διοικητή της 2ης Περιφέρειας (Βόλος) του Λιμενικού Σώματος, διατάχθηκε η άμεση διενέργεια Διοικητικής Διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας.

Η έρευνα αφορά περιστατικό λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ πολίτη και στελέχους του Λιμενικού στο λιμάνι της Αρκίτσας, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης καταγγελλόμενων έκνομων ενεργειών από ομάδα Ρομά, όπως αυτές περιγράφονται σε καταγγελίες και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.