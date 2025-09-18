Πολιτιστικό masterplan για 15 περιοχές της Ελλάδας: Ποιες πόλεις και νησιά αφορά

Παρουσιάστηκε σήμερα, 18/9, το έργο σχεδιασμού πολιτιστικού masterplan και ανάπτυξης νέας πολιτιστικής ταυτότητας για επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας, από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον υφυπουργό Ιάσονα Φωτήλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρουσίαση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα 15 πόλεις και νησιά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τη Θεσσαλονίκη, αποκτούν το δικό τους πολιτιστικό masterplan.

Οι επιλεγμένες πόλεις είναι οι εξής: Ικαρία, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Λέρος, Κως, Ρόδος, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Σουφλί και Θεσσαλονίκη.

Το έργο υλοποιήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας, με μελέτες που εκπονήθηκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με πλήρη επιστημονική ελευθερία, και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 592.031,08 ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Λ. Μενδώνη: «Τα masterplans είναι η αρχή ενός νέου τρόπου που πρέπει να σκεφτόμαστε τον πολιτισμό»

Η παρουσίαση έγινε από την υπουργό και τον υφυπουργό Πολιτισμού, καθώς και από καθηγητές των τριών παραπάνω ακαδημαϊκών ιδρυμάτων προς τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των περιοχών τις οποίες αφορά το έργο, καθώς και σε δημοσιογράφους.

«Με μεγάλη χαρά παρουσιάσαμε σήμερα το έργο που υλοποίησε το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας και αφορά στα πολιτιστικά masterplans, τα οποία εστιάζουν κατά κύριο λόγο στον σύγχρονο πολιτισμό και ενσαρκώνουν τη βασική πολιτική, την οποία ακολουθούμε από το 2019, της ώσμωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.

Στην συνέχεια, η Υπουργός Πολιτισμού συνέχισε εξηγώντας περαιτέρω την σκοπιμότητα του έργου αλλά και την απόλυτη επιστημονική ελευθερία που το διέπει δηλώνοντας:



«Η σκοπιμότητα των σχεδίων αυτών είναι να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες ένα επιστημονικό εργαλείο που να αναδεικνύει την ταυτότητα κάθε τόπου, να ενισχύει την περιφερειακή συνοχή και να δημιουργεί τις βάσεις για βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη και εξωστρέφεια».

«Τα στρατηγικά σχέδια είναι ένας οδικός χάρτης που ενώνει διαφορετικές, πολλές φορές διάσπαρτες δυνάμεις, σε μία κοινή στρατηγική. Περιοχές που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ταυτότητα, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη, όχι μόνο των τοπικών κοινωνιών, αλλά ευρύτερα της χώρας».

«Αυτό σημαίνει ότι τα masterplans αποτυπώνουν την επιστημονική άποψη των ερευνητών χωρίς παρεμβάσεις, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά από τη συνεργασία τους με τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε η κ. Μενδώνη.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στους συντελεστές που έκανα πραγματικότητα του έργου και στην διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Συγκεκριμένα είπε: «Οι επιστημονικές ομάδες διαβουλεύτηκαν με τους τοπικούς φορείς, τους δήμους, τις περιφέρειες, τους συλλόγους, τους καλλιτέχνες και πολίτες. Οι ερευνητές κατέγραψαν σε κάθε έναν από τους 15 τόπους ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν πολιτισμό, ποιοι στηρίζουν τον πολιτισμό, ποιοι συμμετέχουν. Αποτυπώθηκαν οι υποδομές, οι πρωτοβουλίες αλλά και τα κενά και οι ανάγκες».

Η υπουργός μίλησε και για τη «διπλή σημασία του έργου», αναφέροντας:

«Από τη μια, μας δίνει μία εκτεταμένη και τεκμηριωμένη εικόνα της πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο. Από την άλλη, μας προσφέρει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για το μέλλον. Κάθε σχέδιο δημιουργεί έναν οδικό χάρτη που καταγράφει ανάγκες, επισημαίνει δυνατότητες και υποδεικνύει προοπτικές».

«Τα πολιτιστικά στρατηγικά σχέδια θεωρήστε τα ότι είναι η αρχή. Είναι η αρχή ενός νέου τρόπου που πρέπει να σκεφτόμαστε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό», είπε μεταξύ άλλων, η υπουργός.

Ι. Φωτήλας: «Μέσα από τα masterplans κάθε τόπος αποκτά ένα brand πολιτιστικής ταυτότητας»

Σε δηλώσεις για το έργο προέβη και ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας που επικεντρώθηκε σε τρία σημεία, με την αναπτυξιακή διάσταση να είναι το πρώτο.

«Ο Πολιτισμός συνδέεται με τον τουρισμό, την εκπαίδευση, την τοπική παραγωγή, ακόμα και με την ίδια την κοινωνική συνοχή. Μέσα από αυτά τα masterplans κάθε τόπος αποκτά ένα brand πολιτιστικής ταυτότητας που μπορεί να αξιοποιηθεί για την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της οικονομίας του κάθε τόπου», είπε.

«Δεύτερο κρίσιμο σημείο, είναι η μόχλευση πόρων. Η σημασία του έργου ξεπερνά τη χρηματοδότηση που ήδη δόθηκε. Τα masterplans μπορούν να γίνουν εργαλείο για να διεκδικήσουν οι τοπικοί φορείς νέες χρηματοδοτήσεις, είτε από εθνικά είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα», συνέχισε ο υφυπουργός.

Το τρίτο κρίσιμο σημείο είναι για τον κ. Φωτήλα η συμμετοχή και η συνεργασία, ο οποίος δήλωσε:

«Το έργο δεν θα είχε καμία αξία αν δεν ήταν προϊόν ευρείας διαβούλευσης. Όλοι οι ερευνητές -και τους ευχαριστούμε- εργάστηκαν με πλήρη επιστημονική ελευθερία, αλλά άκουσαν και κατέγραψαν αυτά που τους είπαν οι τοπικές κοινωνίες».



Το έργο σε αριθμούς μεταφράζεται σε 15 πολιτιστικά masterplans, 3 πανεπιστήμια, 50 ερευνητές, 157 συνεντεύξεις, 2.250 ερωτηματολόγια, 27 συμμετοχικά εργαστήρια/ομάδες εστίασης και 4 ημερίδες.

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων, προγραμματίζονται τέσσερις ημερίδες με φυσική παρουσία και διαδικτυακή μετάδοση: Κομοτηνή, 7 Οκτωβρίου 2025, Λέσβος, 21 Οκτωβρίου 2025, Ρόδος, 4 Νοεμβρίου 2025, Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα masterplans των αντίστοιχων περιφερειών, με στόχο τη συνέχιση του διαλόγου και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ