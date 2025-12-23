Πωλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια μαγαζιού στο Κολωνάκι για τσάντες «μαϊμού»

Στην «καρδιά» της μόδας, το Κολωνάκι, συνελήφθη 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος λιανικού εμπορίου, καθώς φέρεται να πωλούσε τσάντες «», τις οποίες παρουσίαζε ως επώνυμα προϊόντα.

Σύμφωνα με τον STAR, οι τσάντες είχαν χαραγμένα τα ονόματα πολύ γνωστών εταιρειών και τα κοστολογούσαν στις αρχικές original τιμές.

«Μιλάμε για δύο με τρία προϊόντα στο μαγαζί, που δεν γνώριζα και η ίδια ότι είναι ψεύτικα. Έψαξαν το κατάστημα και δεν βρήκαν κάτι άλλο», είπε η ιδιοκτήτρια.

Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων, αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.