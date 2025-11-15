Πολύ σοβαρό τροχαίο στην Υλίκη: Λεωφορείο καρφώθηκε στις μπάρες - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11), όταν λεωφορείο καρφώθηκε πάνω στις προστατευτικές μπάρες, με απολογισμό έξι τραυματίες.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 05:30 το πρωί στο ύψος της Υλίκης και συγκεκριμένα στο 99ο χλμ, στο σημείο ακριβώς που είναι το πάρκινγκ με τις τουαλέτες.

Σύμφωνα με το LamiaReport πρόκειται για ένα τουριστικό λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τούμπαρε και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ωστόσο πέντε από τους επιβάτες μαζί και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

