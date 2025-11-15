Μενού

Πολύ σοβαρό τροχαίο στην Υλίκη: Λεωφορείο καρφώθηκε στις μπάρες - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

Πρόκειται για ένα τουριστικό λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.

troxaio
Τροχαίο Υλίκη | LamiaReport
Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11), όταν λεωφορείο καρφώθηκε πάνω στις προστατευτικές μπάρες, με απολογισμό έξι τραυματίες.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 05:30 το πρωί στο ύψος της Υλίκης και συγκεκριμένα στο 99ο χλμ, στο σημείο ακριβώς που είναι το πάρκινγκ με τις τουαλέτες.

Troxaio
Τροχαίο Υλίκη | LamiaReport

Σύμφωνα με το LamiaReport πρόκειται για ένα τουριστικό λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Troxaio
Τροχαίο Υλίκη | LamiaReport

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τούμπαρε και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ωστόσο πέντε από τους επιβάτες μαζί και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου.

troxaio
Τροχαίο Υλίκη | LamiaReport

 

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.
 

