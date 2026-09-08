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Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε Αττική και Εύβοια για την Τετάρτη 09/09

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Αττική και στην Εύβοια σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

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Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς προβλέπεται για αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε δύο περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας)

– Περιφέρεια Αττικής

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς | https://civilprotection.gov.gr/xartis

 

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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