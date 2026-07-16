Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος φωτιάς για άλλη μία ημέρα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ενημερώνει για τις περιοχές οι οποίες διατρέχουν περισσότερο κίνδυνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης φωτιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι πέντε οι περιοχές που είναι στο πορτοκαλί σήμερα, Πέμπτη (16/07).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Χίος Ψαρά Σάμος Ικαρία Κρήτη

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Πέμπτη 16/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:

📍 #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία

📍 #Κρήτη



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



🚨👉 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος:… pic.twitter.com/aGleXFizOZ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αποφυγή φωτιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς

Απευθύνεται έκκληση στους συμπολίτες μας:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.