Πολυτεχνείο: «Φρούριο» η Αθήνα – Κυκλοφοριακός γρίφος με κλειστά Μετρό και αλλαγές στα ΜΜΜ

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, την ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια και την Τροχαία θα βρίσκονται σε επιφυλακή από νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Οι δυνάμεις θα αναπτυχθούν γύρω από το Πολυτεχνείο, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτίρια και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Στο σχέδιο συμμετέχουν επίσης στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους σε κομβικά σημεία του κέντρου.

Επιτήρηση από αέρος και ειδικά μέσα

Η εικόνα από το κέντρο της Αθήνας θα μεταδίδεται συνεχώς στο Κέντρο Επιχειρήσεων μέσω drones και ελικοπτέρου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ταράτσες πολυκατοικιών στα Εξάρχεια, ενώ θα γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι σε σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις για κρυμμένα αντικείμενα.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται και τα θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ΜΜΜ

Η Τροχαία θα εφαρμόσει σταδιακές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, ανάλογα με τις συνθήκες.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, από τις 14:00 της Δευτέρας θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Ο ΟΑΣΑ έχει προγραμματίσει τροποποιήσεις σε λεωφορειακές και τροχιοδρομικές γραμμές, με ισχύ έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 06:00. Ειδικά για τη γραμμή Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο, τα δρομολόγια θα τερματίζουν στον σταθμό Κατεχάκη.

Φόρος τιμής στο Πολυτεχνείο

Εκατοντάδες πολίτες επισκέφθηκαν το προαύλιο του Πολυτεχνείου κρατώντας λουλούδια, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης. Στεφάνια κατέθεσαν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, συλλόγων και συνδικάτων.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να θυμίσουμε τους αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική πρόοδο». Από την πλευρά του, το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Αρβανιτάκης τόνισε: «Το κόμμα μας τιμά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τους νεκρούς και όλους τους αγωνιστές του».

Οι μνήμες της εξέγερσης παραμένουν έντονες για όσους έζησαν τα γεγονότα.

Ο 80χρονος Ανδρέας Σαπουντζάκης θυμήθηκε:

«Ήμουν μαζί με τον κόσμο. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, ό,τι έκαναν χιλιάδες άνθρωποι.

Βοηθούσαμε με τρόφιμα και φάρμακα, τα κατεβάζαμε με καλάθι από ένα παραθυράκι».