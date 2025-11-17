Πολυτεχνείο: Προσήχθη γραμματέας της ΠΑΣΠ όσο μετέφερε καρέκλες - Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ μετά την προληπτική προσαγωγή γραμματέα της ΠΑΣΠ, ο οποίος συνελήφθη όσο μετέφερε καρέκλες, χωρίς να προβεί σε κάποια ύποπτη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία ενόψει της 52ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, γραμματείας της φοιτητικής παράταξης ΠΑΣΠ του Παντείου πανεπιστημίου συνελήφθη ενώ μετέφερε απλώς καρέκλες.

Στην ίδια ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ απαιτεί από την ελληνική αστυνομία απαντήσεις σχετικά με το ποιος έδωσε εντολή για «τυφλές προληπτικές προσαγωγές» αλλά και ποιον στόχο υπηρετούν.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωση του:

«Απίστευτο και όμως αληθινό.

Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Ποιον στόχο υπηρετούν;

Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης».