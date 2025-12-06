Μενού

Πορεία για Γρηγορόπουλο: Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Χημικά και συλλήψεις

Στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Reader symbol
Newsroom
πορεια-επεισοδια-γρηγοροπουλος
Επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ένταση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Δείτε στο live blog του Reader λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Το βίντεο του Reader από τα επεισόδια:

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στις οδούς Μπενάκη και Πανεπιστημίου. Όλα άρχισαν όταν πολλοί από το πλήθος προσπάθησαν να στρίψουν στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια. 

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη η αστυνομία και ακολούθησε ένταση, συλλήψεις και προσαγωγές.

Και αύρα της αστυνομίας στην πορεία

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ