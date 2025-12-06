Πορεία για Γρηγορόπουλο: Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Χημικά και συλλήψεις

Ένταση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στις οδούς Μπενάκη και Πανεπιστημίου. Όλα άρχισαν όταν πολλοί από το πλήθος προσπάθησαν να στρίψουν στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη η αστυνομία και ακολούθησε ένταση, συλλήψεις και προσαγωγές.

