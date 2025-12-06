Πορεία για Γρηγορόπουλο: Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Χημικά και συλλήψεις

Ένταση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Δείτε στο live blog του Reader λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.
Το βίντεο του Reader από τα επεισόδια:
Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια
Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν στις οδούς Μπενάκη και Πανεπιστημίου. Όλα άρχισαν όταν πολλοί από το πλήθος προσπάθησαν να στρίψουν στην οδό Μπενάκη για να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια.
Σε εκείνο το σημείο παρενέβη η αστυνομία και ακολούθησε ένταση, συλλήψεις και προσαγωγές.
Και αύρα της αστυνομίας στην πορεία
- Μαρία Αναστασοπούλου: «Το λέω για πρώτη φορά… Βγήκα στο δρόμο και έκανα την ένεση μόνη μου»
- Ο ελληνικός ρόλος του Στιβ Καρέλ για τον οποίο κατακρεουργήθηκε από τους κριτικούς στις ΗΠΑ
- Γιατί στη ΝΔ «φοβούνται» το κόμμα Καρυστιανού και όχι το κόμμα Σαμαρά - Ποιοι «κάηκαν»
- Αυτά είναι τα 12 πιο «βρώμικα» φρούτα και λαχανικά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.