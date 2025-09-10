Το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 2,5 μηνών βρέφος: Τα ερωτηματικά και οι νέοι φάκελοι υποθέσεων

Ερωτηματικά προκαλεί το πόρισμα του ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση, σχετικά με τον θάνατο του βρέφους 2,5 μηνών στην Πάτρα, το οποίο διακομίστηκε στην πρωτεύουσα της Αχαΐας γεμάτο μελανιές.

Το περιστατικό έγινε στις 30 Δεκεμβρίου 2012, όταν το βρέφος 2,5 μηνών μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων ετοιμοθάνατο, ενώ εκεί διασωληνώνεται και διακομίζεται στο νοσοκομείο του Ρίου, στην Πάτρα, εν ζωή.

Σύμφωνα με το Mega, οι γιατροί που εξέτασαν το μωρό εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε κακοποίηση, και έτσι κάλεσαν με τη σειρά τους την Ελληνική Αστυνομία που ειδοποίηση την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Της υπόθεσης επιλήφθηκε ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης από την Ιατροδικαστική της Πάτρας, ο οποίος εξέτασε το παιδί στις 3 Ιανουαρίου εν ζωή, το οποίο πέντε μέρες μετά έχασε τη ζωή του.

Πάτρα: Τι έγραψε στο πόρισμα ο ιατροδικαστής

Ο κ. Γκότσης απεφάνθη ότι το βρέφος πέθανε από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, ενώ σύμφωνα με το Mega συνέταξε ένα πόρισμα σχετικό με τον θάνατο του βρέφους στην Πάτρα, αφού το εξέτασε εν ζωή.

Κεφαλαιματώματα: Τα αποδίδει στη λοίμωξη

Ταρακούνημα: Μπορεί να μην είναι «shaken baby syndrome», αλλά αιμορροφιλία, σπασμοί, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό οίδημα. Μπορεί να είναι «shaken baby syndrome», αλλά επειδή ήταν νεογέννητο, μπορεί τα ευρήματα να προκλήθηκαν από σχετικά μικρά ταρακουνήματα του σώματος.

Παλιά κατάγματα στα πλευρά: Τα αγνοεί, δεν τα αναφέρει καθόλου στο πόρισμα.

Μώλωπες: Κατά τη νεκροψία νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν καθόλου αλλοιώσεις της χροιάς του δέρματος, πόσο μάλλον εκχυμώσεις.

31/12/2012: Βγάζουν τις φωτογραφίες με τις μελανιές.

3/1/2013 Το εξετάζει ο Γκότσης στο νοσοκομείο και περιγράφει κηλίδες λευκοκίτρινης χροιάς.

8/1/2013 «Καταλήγει» το βρέφος. Ο Γκότσης δεν βλέπει κανένα σημάδι στη σορό.

«Απορώ με αυτά που ακούω και απορώ με το πόρισμα. Δεν καταλαβαίνω πώς κρίθηκε αυτό το περαστικό ως παθολογικός θάνατος, γατί έχουμε εμφανείς κακώσεις», λέει για το θέμα ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Πάτρα: Ανοίγουν ξανά υποθέσεις της Ιατροδικαστικής

Στην Πάτρα ανοίγουν εκ νέου τέσσερις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών, οι οποίες είχαν εξεταστεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, έπειτα από καταγγελίες για ενδεχόμενη παράλειψη κρίσιμων στοιχείων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση ενός παιδιού 4 ετών, το οποίο είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα. Παρά τα ευρήματα, οι ιατροδικαστές είχαν αποδώσει τα τραύματα σε αυτοτραυματισμό, σύμφωνα με το star.

Άλλη υπόθεση αφορά αγοράκι με ειδικές ανάγκες που έφερε εγκαύματα. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια κακοποίησης, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για σημάδια που προκλήθηκαν από τριβή, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις είναι εκείνη ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών, το οποίο είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στην Πάτρα με βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στα πλευρά. Παρά τις ενδείξεις κακοποίησης που ανέφεραν οι γιατροί, η ιατροδικαστική υπηρεσία απέδωσε την κατάσταση σε ιογενή μηνιγγίτιδα.

Τέλος, στη λίστα περιλαμβάνεται η υπόθεση ενός 13χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια κακοποίησης, όμως η ιατροδικαστική έκθεση δεν κατέγραψε ευρήματα. Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του, ωστόσο κατέληξε αιφνιδίως σε ηλικία 13 ετών.