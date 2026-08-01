Πόρτο Γερμενό: Επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία – Νέο 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται την τελευταία ώρα μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.

Η κατάσταση με τη φωτιά είναι εκτός ελέγχου με τα πύρινα μέτωπα να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών ενώ είναι άγνωστο ακόμα αν σε λίγη ώρα από τώρα που θα σηκωθούν τα πρώτα εναέρια μέσα κατάσβεσης θα καταφέρουν να επιχειρήσουν.

Εντολή απομάκρυνσης και από τη Δομβραίνα προς τη Θίσβη

Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου εστάλη νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας, με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβραίνα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θίσβη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.