Πώς έγινε το σφοδρό δυστύχημα στο Παγκράτι: Αναζητείται ίδρυμα για την ΑμεΑ κόρη της 65χρονης

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα με την παράσυρση της 65χρονης πεζής στο Παγκράτι. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, μένει μόνη της η 25χρονη κόρη της που είναι ΑμεΑ και αναζητείται ειδική δομή φιλοξενίας.

Όπως μεταδίδει το Orange Press Agency, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου -πολύ κοντά στη Φιλολάου, λίγο πριν τις επτά το βράδυ. Ένα όχημα μάρκας Subaru, το οποίο οδηγούσε ηλικιωμένος, ανέβαινε την Νεοπτολέμου όταν ένα άλλο αυτοκίνητο βγήκε από την Ιλιάδος.

Το πρώτο όχημα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε στα πλαγιομετωπικά το δεύτερο που κατέβαινε την Ιλιάδος και στη συνέχεια έπεσε πάνω στην 65χρονη γυναίκα, η οποία ανέβαινε με την 25χρονη κόρη της.

Μητέρα και κόρη είχαν βγει να κάνουν τη βόλτα τους και είχαν ψωνίσει γλυκά και λίγα πράγματα από τη Φιλολάου -όπως μαρτυρά και το σκηνικό. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκαν φθορές σε άλλα πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τόσο ο ηλικιωμένος οδηγός, όσο και η 25χρονη, δεν τραυματίστηκαν κατά την πρόσκρουση. Παρά ταύτα, η 65χρονη χτυπήθηκε πολύ άσχημα και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι: Τι δήλωσαν οι γείτονες

Την ώρα του δυστυχήματος, στο σημείο εκτυλίχθηκαν πολύ έντονες σκηνές, με τους γείτονες να αναφέρουν ότι άκουσαν ένα πολύ ισχυρό «μπαμ» που τους έβγαλε στα μπαλκόνια.

Μια γυναίκα, γειτόνισσα, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μπροστά στη σύγκρουση και είδε όλο το περιστατικό έπαθε κρίση πανικού και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο «Λαϊκό» νοσοκομείο.

Η 25χρονη κόρη μεταφέρθηκε στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ για την υπόθεση θα επιληφθεί εισαγγελέας, καθώς δεν υπάρχει άλλος γονέας ή κηδεμόνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κορίτσι είχε μόνο τη μητέρα του στον κόσμο που τη φρόντιζε καθώς είχε πεθάνει και ο πατέρας της, ενώ προσωρινά οι άντρες της Τροχαίας την έχουν μεταφέρει στο Τμήμα για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.



