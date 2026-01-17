Σοκ και βαθιά οδύνη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου η άγρια δολοφονία του 50χρονου προέδρου κοινότητας, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυρά πρώην στενού φίλου και συγχωριανού του, το πρωί του Σαββάτου (17/01).

Το φονικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή έξω από τα Μεσάριστα Αγρινίου. Ο 44χρονος, που έχει ομολογήσει την πράξη του, φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές το θύμα με καραμπίνα, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του. Οι δύο άνδρες κατάγονταν από γειτονικά χωριά και διατηρούσαν πολυετή σχέση, η οποία, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, οδηγήθηκε σε πλήρη ρήξη εξαιτίας ερωτικής αντιζηλίας για γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών και άνδρες της ΟΠΚΕ, αναπτύχθηκαν περιμετρικά των κατοικιών των δύο οικογενειών, καθώς εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενα αντίποινα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, με το επικρατέστερο σενάριο να αφορά προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιπαλότητα που φαίνεται να οδήγησαν στη δολοφονία.

Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι, ενώ ιατροδικαστής βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος προκειμένου να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση.

Από στενοί φίλοι… αντίπαλοι

Οι δύο άνδρες διατηρούσαν στενή σχέση, καθώς ο 50χρονος κοινοτάρχης είχε προσλάβει τον 44χρονο ως εργάτη στα χωράφια του. Περνούσαν μαζί πολλές ώρες καθημερινά, έκαναν παρέα και επισκέπτονταν συχνά ο ένας το σπίτι του άλλου.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η σχέση αυτή μετατράπηκε σε σφοδρή αντιπαλότητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι καβγάδες ήταν συχνοί και οι εντάσεις έντονες, με την ερωτική αντιζηλία να δηλητηριάζει οριστικά τη μεταξύ τους σχέση. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για παλαιότερο επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές.

Το χρονικό

Το πρωί του Σαββάτου, οι δύο άνδρες φέρεται να βρέθηκαν στο καφενείο των Μεσαρίστων. Αργότερα, ο 44χρονος αποχώρησε με το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή «Αρβανίτης», γνωρίζοντας ότι από εκεί θα περνούσε ο πρόεδρος της κοινότητας, στήνοντάς του ενέδρα.

Όταν το όχημα του θύματος έφτασε στο σημείο, δέχθηκε πυρά, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα σπασμένα τζάμια που εντοπίστηκαν στον δρόμο. Από τους πυροβολισμούς, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Λίγο αργότερα, ο δράστης επικοινώνησε ο ίδιος με την Αστυνομία και δήλωσε την πράξη του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Παρέδωσε το όπλο που χρησιμοποίησε και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται.

Οι ισχυρισμοί του δράστη

Στην κατάθεσή του, ο 44χρονος υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του και ότι ενήργησε από φόβο, πυροβολώντας πρώτος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν φαίνεται να πείθει τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν εντατικά την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη ημεδαπός άνδρας σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε νεκρός άνδρας με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Ακολούθως, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του κατηγορουμένου με τις Αρχές, μετέβησαν στην οικία του, όπου και τον συνέλαβαν, κατασχέτοντας το κυνηγετικό όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας. Ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρναν