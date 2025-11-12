Πώς έγινε η τραγωδία με τον 3χρονο στην Αχαΐα: Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο θείος του

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένα 3χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση, ενώ έπαιζε με 25χρονο θείο του στον Άγιο Νικόλαο.

Το παιδί μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί έκαναν υπερπροσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή.

Διαβάστε ακόμα: Νίκαια: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα, μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ έπαιζε με τον θείο του, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης.

Αχαΐα: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον θείο

Στο Καραμανδάνειο , όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ενός 3χρονου αγοριού από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από το σοβαρό δυστύχημα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θείος κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του όταν και οι δύο έπεσαν από τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το αγοράκι να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο θείο του αγοριού, όπου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.