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Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στη Σπάρτη: Άμορφη μάζα το ΙΧ που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο στη Σπάρτη, με θύματα δύο ηλικιωμένους, που ενέπλεξε ένα ΙΧ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ερευνούν οι τοπικές Αρχές.

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Το τροχαίο στη Σπάρτη
Το τροχαίο στη Σπάρτη | Glomex - Action 24
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Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στη Σπάρτη, με θύματα δύο ηλικιωμένους, που ενέπλεξε ένα ΙΧ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ερευνούν οι τοπικές Αρχές.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην Εθνική Οδό Σπάρτης-Τρίπολης, όταν το ΙΧ όπου επέβαινε το ζευγάρι, συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα οι δύο ηλικιωμένοι να βρουν τραγικό θάνατο, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά κι ένας πυροσβέστης.

Σπάρτη - Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη περί τις 20:00 της Δευτέρας (6/7), στο τμήμα της παράκαμψης των Βουτιάνων, στα πρώτα χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού Σπάρτης-Τρίπολης, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που διερχόταν με κατεύθυνση από Τρίπολη προς Σπάρτη, εξετράπη της πορείας του, στο ύψος της Σελλασίας.

Μαρτυρίες θέλουν το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου ζευγαριού να πέρασε έτσι στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν προς την αρκαδική πρωτεύουσα, για επέμβαση σε συμβάν.

Η πρόσκρουση, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν τόσο σφοδρή ώστε το ΙΧ μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Σημαντική πληροφορία είναι πως το οδόστρωμα ήταν φερόμενα ολισθηρό λόγω βροχόπτωσης.

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