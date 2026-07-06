Δύο νεκροί στη Σπάρτη: Συγκρούστηκε πυροσβεστικό με ΙΧ

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στη Σπάρτη, μετά από σύγκρουση πυροσβεστικού οχήματος με ΙΧ, που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, το τροχαίο έλαβε χώρα στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης.

Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

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Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό, αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, του ΕΡΤnews ο δρόμος ήταν ολισθηρός, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης.

Την ίδια ώρα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.