Πώς έκλειναν ερωτικά ραντεβού μέσα από το TikTok και μετά τους... ξάφριζαν στα Πατήσια

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα ήταν τα μέλη της συμμορίας που μέσα από τα social media και ιδιαίτερα το TikTok κατάφερνε και εξαπατούσε ανυποψίαστα θύματα. Έχοντας δημιουργήσει ένα γυναικείο προφίλ προσέγγιζαν και στη συνέχεια έκλειναν ερωτικά ραντεβού με άνδρες, ορίζοντας τη συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Εκεί η γυναίκα υποδεχόταν τα θύματα, κλείδωνε την πόρτα και στη συνέχεια εμφανίζονταν τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας με όπλα και μαχαίρια, απειλώντας τα θύματα. Έπειτα, τους ξυλοκοπούσαν και τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες φωτογράφιζαν τα θύματα παρά τη θέλησή τους και τα εκβίαζαν ότι θα τα παρουσιάσουν ως δράστες κλοπής, απαιτώντας επιπλέον χρήματα.

Όταν τα θύματα δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν το ποσό, οι δράστες όριζαν νέα συνάντηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τα ευρήματα στα Πατήσια

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο επίμαχο διαμέρισμα και στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αποδεικτικό συναλλαγής μέσω εμβάσματος,

χειρόγραφες σημειώσεις με πληθώρα λογαριασμών σε κοινωνικό δίκτυο,

μπαλτάς.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε δίκυκλο, το οποίο χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για τη διευκόλυνση της εγκληματικής τους δράσης.