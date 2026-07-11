Marfin: Τα τρία νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών - Τα στοιχεία που άνοιξαν ξανά τον φάκελο

Δεκαέξι χρόνια μετά τη φονική επίθεση στη Marfin, που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους στις 5 Μαΐου 2010, οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση είναι καταιγιστικές. Μετά τις συλλήψεις δύο ατόμων και την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης που ζει στη Βρετανία, οι έρευνες των Αρχών φαίνεται πως επεκτείνονται και σε νέα πρόσωπα, ενώ αποκαλύπτεται πώς η αξιοποίηση παλαιού οπτικού υλικού και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων οδήγησε στις τελευταίες εξελίξεις.

Νέοι ύποπτοι στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή ακόμη τριών ατόμων στην επίθεση.

Ο πρώτος είναι γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών και αμέσως μετά την τραγωδία, χωρίς τότε να προκύψουν επαρκή στοιχεία.

Ο δεύτερος είναι επίσης αντιεξουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη τα επόμενα χρόνια για υπόθεση ένοπλης οργάνωσης και βομβιστικών επιθέσεων στο κέντρο της Αθήνας και, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε στενή σχέση με έναν από τους ήδη συλληφθέντες.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στις συλλήψεις

Καθοριστική αποδείχθηκε η επανεξέταση παλαιού βιντεοληπτικού υλικού, ακόμη και από το καταγραφικό σύστημα της τράπεζας, το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί πλήρως κατά τα πρώτα χρόνια της έρευνας.

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Ιδιαίτερη σημασία απέκτησαν και φωτογραφίες που είχαν κατασχεθεί το 2020 από ηλεκτρονικές συσκευές αντιεξουσιαστή. Σε αυτές απεικονίζονταν άτομα με σακίδια, καπέλα και άλλα αντικείμενα που, σύμφωνα με τις Αρχές, παρουσιάζουν ισχυρές ομοιότητες με εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες της επίθεσης στη Marfin.

Τα ευρήματα διασταυρώθηκαν με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης εικόνας στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, οδηγώντας στην ταυτοποίηση προσώπων που μέχρι σήμερα εμφανίζονταν μόνο ως αριθμημένοι ύποπτοι.

Οι δώδεκα ύποπτοι και οι ρόλοι τους

Η ανασύνθεση των γεγονότων βασίστηκε στο σύνολο του διαθέσιμου οπτικού υλικού, το οποίο συγκεντρώθηκε το 2019 από την Κρατική Ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις έρευνες, ομάδα 12 ατόμων χωρίστηκε σε δύο τμήματα: επτά κατευθύνθηκαν προς το βιβλιοπωλείο «Ιανός» και πέντε προς το υποκατάστημα της Marfin.

Οι Αρχές θεωρούν ότι έχουν πλέον ταυτοποιήσει τρεις από αυτούς:

Ο «Ύποπτος 8», ένας 42χρονος επιχειρηματίας ύψους 1,91 μ., ο οποίος φέρεται να κρατούσε το χαρακτηριστικό σακίδιο με τη χειροποίητη ζωγραφιά και, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασε με βαριοπούλα τη βιτρίνα της τράπεζας.

Η «Ύποπτη 10», η 46χρονη που διαμένει στο Μπράιτον της Βρετανίας, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, προτίθεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει, αρνούμενη κάθε εμπλοκή.

Ο «Ύποπτος 11», 42χρονος εναεριστής στο ΟΑΚΑ, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε συντονιστικό ρόλο και να έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους.

Παράλληλα, οι ερευνητές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο θεωρείται ότι ήταν εκείνο που πέταξε τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας.

Το ανώνυμο email και η νέα έρευνα

Καθοριστική ώθηση στις έρευνες έδωσε και ένα ανώνυμο email που εστάλη τον Απρίλιο του 2026 στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατονομάζοντας οκτώ πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στην επίθεση.

Η πληροφορία αυτή οδήγησε στην επανεξέταση στοιχείων που είχαν προκύψει από έρευνες του 2020, όταν είχε συλληφθεί συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομήχανου Γιώργου Μυλωνά. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της συντρόφου του είχαν εντοπιστεί φωτογραφίες από διακοπές, στις οποίες διακρίνονταν ρούχα και εξοπλισμός που, σύμφωνα με τα εργαστήρια, ταυτίζονται με εκείνα των δραστών.

Τα λάθη που καθυστέρησαν την εξιχνίαση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για χρόνια εξαιτίας σειράς αστοχιών.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται η καθυστερημένη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού, η μη έγκαιρη λήψη καταθέσεων, η καθυστέρηση στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και εσωτερικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων που, όπως αναφέρεται, «πάγωσαν» την έρευνα το 2019.

Το 2013 είχαν συλληφθεί δύο διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία τελικά αθωώθηκαν ομόφωνα τρία χρόνια αργότερα λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Παράλληλα, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα, πλην της ανθρωποκτονίας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αντιμετωπίσουν κατηγορίες διαφορετικές από εκείνη της ανθρωποκτονίας ενδέχεται να μην εκτίσουν ποινή, ακόμη και αν παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.

«Θέλω να τους ρωτήσω γιατί»

Οι επιζώντες της τραγωδίας παρακολουθούν τις εξελίξεις με συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η Μαρία Καραγιάννη, που βρισκόταν μέσα στο φλεγόμενο κτίριο, υποστήριξε ότι οι δράστες γνώριζαν πως υπήρχαν εργαζόμενοι στο εσωτερικό, καθώς τους έβλεπαν να εκλιπαρούν για βοήθεια.

Άλλος εργαζόμενος που σώθηκε από την επίθεση δήλωσε ότι ελπίζει τα στοιχεία να είναι επαρκή ώστε οι υπεύθυνοι να καταδικαστούν, προσθέτοντας πως το μόνο που θέλει είναι να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους ρωτήσει: «Γιατί;».